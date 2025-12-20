بانک مرکزی: تعیین سهمیه واردات از محل صادرات نباید مانع بازگشت ارز شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد تعیین سهمیه ثبت‌سفارش واردات با محل تأمین ارز «صادرات خود» از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی یا سایر نهادها، نباید موجب ایجاد محدودیت یا اختلال در استفاده صادرکنندگان از این روش قانونی بازگشت ارز شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در خصوص تعهدات صادراتی صادرکنندگان و در پی اطلاعیه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک، یادآوری می‌شود بر اساس جز (ب) بند (۱۳) ذیل ماده (۱) آئین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات (ابلاغی به شماره ۱۷۰۶۲۳/ ت ۶۰۰۷۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵) و اصلاحات بعدی آن، «واردات کالا در مقابل صادرات خود» یکی از روش‌های مجاز ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محسوب می‌شود.

در این آئین‌نامه، چگونگی بهره‌مندی صادرکنندگان مشمول تبصره‌های (۱) و (۲) ذیل ماده (۸) نیز به‌صورت شفاف تشریح شده است. بر همین اساس، در صورتی که وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی یا سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط اقدام به تعیین سهمیه ثبت‌سفارش با محل تأمین ارز صادرات خود کرده باشند، این ضوابط نباید مانع استفاده صادرکنندگان از این روش، در چارچوب واردات کالاهای مجاز و مورد تأیید دستگاه‌های متولی شود.

بانک مرکزی همچنین تصریح کرد اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک صرفاً وظیفه تهیه و ارسال گزارش‌های آماری صادرات و عملکرد بازگشت ارز حاصل از صادرات را بر اساس اطلاعات دریافتی از وب‌سرویس بازگشت ارز حاصل از صادرات (اطلاعات ارسالی از سوی گمرک و در بازه‌های زمانی مختلف) بر عهده دارد. این گزارش‌ها بنا به درخواست و مکاتبات مراجع قضائی و سایر نهادهای ذی‌ربط تهیه و ارسال می‌شود.

بر اساس این توضیحات، هرگونه بهره‌برداری، ضابطه‌گذاری یا صدور بخشنامه بر مبنای این اطلاعات، بر عهده نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط بوده و بانک مرکزی مسئولیتی در قبال فهرست سهمیه‌های ارزی مازاد واردات در مقابل صادرات نخواهد داشت.