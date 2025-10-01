حجتالاسلام بهرامیفر، سرپرست حوزه معارف اسلام ناب در آموزش و تعالی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اولین بار در سطح استانهای کشور، رویداد واسطهگری و کنشگری ازدواج با محوریت خانواده و جمعیت در استان لرستان برگزار میشود.
وی توضیح داد: این برنامه به همت ستاد خانواده و جمعیت سازمان تبلیغات اسلامی و با همکاری مرکز آموزشهای تخصصی سازمان طراحی شده و امروز روز نهم شاهد برگزاری آن در لرستان هستیم.
حجتالاسلام بهرامیفر افزود: در این رویداد، ۱۰۰ نفر از کنشگران مردمی، واسطهگران ازدواج و رابطین ادارات از سراسر استان لرستان دعوت شدهاند. این افراد طی فرآیند شناسایی دقیق توسط ادارات تبلیغات اسلامی شهرهای مختلف انتخاب و گرد هم آمدهاند تا در قالب کارگاههای آموزشی، دانش تخصصی و مهارتهای لازم در حوزه واسطهگری ازدواج را کسب کنند.
آموزش تخصصی و تبیین روشهای نوین واسطهگری
سرپرست حوزه معارف اسلام ناب در آموزش و تعالی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به اهداف این رویداد گفت: یکی از مهمترین محورهای این نشست، آموزشهای تخصصی در زمینه واسطهگری ازدواج است. ما به دنبال ایجاد انگیزه، ارتقای سطح علمی و ارائه متدهای بهروز، دقیق و مبتنی بر مبانی دینی برای واسطهگران هستیم. واسطهگری ازدواج تنها یک فعالیت فردی نیست، بلکه فرآیندی اجتماعی و دینی است که باید با پشتوانه علمی و اخلاقی انجام گیرد.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب بارها بر اهمیت واسطهگری در ازدواج تأکید کردهاند و از جامعه خواستهاند اجازه ندهند این کار خیر بر زمین بماند. بر همین اساس، این رویداد تلاش دارد جریان واسطهگری مردمی را تقویت کند تا زمینهساز ازدواجهای موفق، پایدار و در نتیجه افزایش جمعیت و تقویت جوانی کشور باشد.
حضور اساتید و مسئولان کشوری و استانی
حجتالاسلام بهرامیفر با اشاره به حضور چهرههای علمی و فرهنگی در این برنامه اظهار داشت: در این کارگاه دو روزه از حضور چهار نفر از اساتید برجسته کشور بهرهمند هستیم؛ از جمله دکتر مروار، دکتر بردیافر و خانم دکتر حسینی که با تخصصهای متنوع خود به ارائه مباحث علمی، روانشناختی و دینی در حوزه واسطهگری ازدواج خواهند پرداخت.
وی افزود: همچنین حجتالاسلام والمسلمین ابوترابی دبیر ستاد جمعیت و خانواده سازمان تبلیغات اسلامی کشور، جمعی از ائمه جماعات محلات، روسای ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانها، فعالان فرهنگی، مبلغان و جمع کثیری از خواهران فعال فرهنگی و اجتماعی نیز در این برنامه حضور دارند.
دو روز کارگاه تخصصی و نشست نخبگانی جمعیت
سرپرست حوزه معارف اسلام ناب در آموزش و تعالی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان تشریح کرد: روز اول این رویداد به کارگاههای آموزشی برای واسطهگران مردمی و رابطین ادارات اختصاص یافته و در آن به صورت کارگاهی روشهای علمی واسطهگری ارائه خواهد شد. در روز دوم، نشست نخبگانی جمعیت استان لرستان با حضور مدیران کل دستگاههای مرتبط با مسئله جمعیت برگزار میشود.
وی افزود: در نشست روز دوم، حدود ۵۰ نفر از فارغالتحصیلان دوره تربیت مدرس جمعیت که پیشتر توسط سازمان تبلیغات اسلامی استان آموزش دیدهاند نیز حضور خواهند داشت. در این بخش، علاوه بر بررسی راهکارهای علمی و عملی برای رفع موانع ازدواج، موضوعات مربوط به خروج از بحران جمعیتی استان و ارائه راهحلهای اجرایی مطرح خواهد شد.
واسطهگری ازدواج؛ گامی در مسیر جوانی جمعیت
بهرامیفر با تأکید بر نقش واسطهگری در حل بحران جمعیتی کشور گفت: امروز یکی از مسائل مهم جامعه، کاهش نرخ ازدواج و افزایش سن تجرد است. واسطهگری به عنوان یک سنت حسنه اسلامی میتواند این روند را تغییر دهد. اگر افرادی که متعهد و مورد اعتماد جامعه هستند در این عرصه فعال شوند، بسیاری از موانع ارتباطی میان دختران و پسران برطرف شده و ازدواجهای سالم و موفق شکل خواهد گرفت.
سرپرست حوزه معارف اسلام ناب در آموزش و تعالی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: این رویداد تلاش میکند نگاه جامع و چندبُعدی به موضوع ازدواج و جمعیت داشته باشد. ما صرفاً به واسطهگری به معنای سنتی آن اکتفا نمیکنیم، بلکه سعی داریم با تکیه بر علوم روانشناسی، جامعهشناسی و آموزههای دینی، مدلی نوین از واسطهگری را به جامعه ارائه دهیم که هم علمی باشد، هم دینی و هم کارآمد در شرایط کنونی.
وی افزود: حضور اساتید دانشگاهی، کارشناسان حوزه خانواده، مبلغان فرهنگی و مسئولان اجرایی در این نشست باعث میشود خروجی آن فراتر از یک گردهمایی باشد و به شکلگیری شبکهای فعال و منسجم از کنشگران اجتماعی در حوزه ازدواج منجر شود.
