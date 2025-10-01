قیمت دلار حواله در کانال ۷۰ هزار تومان تثبیت شد+ جدول نرخ ارزها

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی با افزایش ۴۲۶ ریالی نسبت به روز کاری قبل در نرخ ۷۲۲,۹۷۴ ریال و قیمت توافقی حواله دلار نیز به قیمت ۷۰۱,۹۱۶ ریال رسید.

سیگنال بورسی نرخ حواله دلار

نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس و حواله دلار آمریکا را در ۵۰۶ روز کاری گذشته نشان می‌دهد. نمودار آبی نرخ اسکناس و نمودار نارنجی نرخ حواله دلار است.

جدیدترین آمار از معاملات بازار ارز حاکی از آن است که برای نخستین‌بار نرخ حواله دلار آمریکا وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد و به رقم ۷۰۱,۹۱۶ ریال رسید؛ رویدادی که از منظر فعالان بورس، می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال مثبت برای شرکت‌های صادرات‌محور تلقی گردد. مقایسه روند ۵۰۶ روز کاری گذشته نشان می‌دهد نرخ حواله از ۳۹۲,۶۹۹ ریال به این سطح رسیده که معادل رشد نزدیک به ۷۹ درصدی (بیش از ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومانی) است.

از آنجا که بسیاری از شرکت‌های بورسی، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی، بخش عمده فروش خود را بر پایه نرخ ارز حواله‌ای انجام می‌دهند، ورود حواله به کانال ۷۰ هزار تومان نشان‌دهنده افزایش درآمد ریالی حاصل از صادرات و در نتیجه، بهبود حاشیه سود عملیاتی این شرکت‌هاست. این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در نمادهای مرتبط و تحرک بیشتر سمت تقاضا در بازار سرمایه شود.

انتظار می‌رود در صورت تثبیت نرخ حواله در این کانال، گزارش‌های مالی فصلی شرکت‌ها با ارقام بالاتری منعکس گردد و بازار نشانه‌های بیشتری از حرکت به سمت ارزش‌گذاری بالاتر نشان دهد.

این نمودار نشان می‌دهد بعد از شتاب گرفتن افزایش نرخ در تابستان و پاییز ۱۴۰۳ و نهایتاً جهش قیمت در ابتدای زمستان همان سال، قیمت از اواخر بهمن ماه با نزدیک شدن به کانال ۷۰ هزار تومان، در این محدود کنترل شده است.

شایان ذکر است در این مدت افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۲۹,۳۰۶ ریال به ۷۲۲,۹۷۴ ریال بیانگر رشد بیش از ۶۸ درصدی (بیش از ۲۹ هزار تومانی) در این مدت است و این خود بیانگر رشد بیشتر نرخ حواله نسبت به اسکناس است.

اگرچه این در حالی است که همزمان با بالا رفتن نرخ دلار غیررسمی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی بارها درباره ادعاهایی درخصوص تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرده است که بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل می‌شود.

نرخ سایر ارزها

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش ۷۴۳ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۸ هزار و ۲۷۲ ریال و نرخ حواله یورو نیز با افزایشی مشابه (۷۲۰ ریالی) به ۸۲۳ هزار و ۵۶۴ ریال رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش جزئی ۱۱۶ ریالی نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹۶ هزار و ۸۶۲ ریال ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز به قیمت ۱۹۱ هزار و ۱۲۸ ریال رسید.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز نرخ اسکناس (ریال) نرخ حواله (ریال) خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل دلار آمریکا USD ۷۱۶,۴۶۷ ۷۲۲,۹۷۴ ۴۲۶ ۶۹۵,۵۹۹ ۷۰۱,۹۱۶ ۴۱۳ یورو EUR ۸۴۰,۶۳۸ ۸۴۸,۲۷۲ ۷۴۳ ۸۱۶,۱۵۲ ۸۲۳,۵۶۴ ۷۲۰ پوند انگلیس GBP ۹۶۳,۰۷۴ ۹۷۱,۸۲۰ ۱,۲۹۷ ۹۳۵,۰۲۲ ۹۴۳,۵۱۴ ۱,۲۵۸ درهم امارات متحده عربی AED ۱۹۵,۰۹۰ ۱۹۶,۸۶۲ ۱۱۶ ۱۸۹,۴۰۸ ۱۹۱,۱۲۸ ۱۱۳ یوان چین CNY ۱۰۰,۶۱۷ ۱۰۱,۵۳۱ ۶۲ ۹۷,۶۸۶ ۹۸,۵۷۳ ۵۹ یکصد دینار عراق IQD ۵۴,۶۶۷ ۵۵,۱۶۳ ۳۳ ۵۳,۰۷۴ ۵۳,۵۵۶ ۳۱ یکصد ین ژاپن JPY ۴۸۴,۱۷۵ ۴۸۸,۵۷۲ ۲,۲۳۳ ۴۷۰,۰۷۳ ۴۷۴,۳۴۲ ۲,۱۶۹ ریال عمان OMR ۱,۸۶۲,۰۲۶ ۱,۸۷۸,۹۳۶ ۱,۷۰۴ ۱,۸۰۷,۷۹۰ ۱,۸۲۴,۲۰۸ ۱,۶۵۳ روبل روسیه RUB ۸,۶۹۱ ۸,۷۷۰ ۷۹ ۸,۴۳۸ ۸,۵۱۵ ۷۷ لیر ترکیه TRY ۱۷,۲۲۷ ۱۷,۳۸۳ ۵ ۱۶,۷۲۵ ۱۶,۸۷۷ ۵ یک هزار وون کره جنوبی KRW ۵۰۹,۹۶۴ ۵۱۴,۵۹۵ -۱,۵۰۷ ۴۹۵,۱۱۰ ۴۹۹,۶۰۶ -۱,۴۶۴ روپیه هند INR ۸,۰۶۲ ۸,۱۳۵ -۱۲ ۷,۸۲۷ ۷,۸۹۸ -۱۲ دلار کانادا CAD ۵۱۴,۳۴۳ ۵۱۹,۰۱۴ -۶۲۱ ۴۹۹,۳۶۲ ۵۰۳,۸۹۷ -۶۰۳ دلار استرالیا AUD ۴۷۳,۷۷۹ ۴۷۸,۰۸۲ ۲,۸۸۲ ۴۵۹,۹۸۰ ۴۶۴,۱۵۷ ۲,۷۹۸ فرانک سویس CHF ۸۹۹,۲۲۲ ۹۰۷,۳۸۹ ۸۰۷ ۸۷۳,۰۳۱ ۸۸۰,۹۶۰ ۷۸۳ کرون سوئد SEK ۷۶,۱۰۲ ۷۶,۷۹۳ ۷۲ ۷۳,۸۸۵ ۷۴,۵۵۶ ۶۹ کرون نروژ NOK ۷۱,۷۶۲ ۷۲,۴۱۴ -۵ ۶۹,۶۷۲ ۷۰,۳۰۵ -۵ کرون دانمارک DKK ۱۱۲,۶۱۹ ۱۱۳,۶۴۲ ۹۶ ۱۰۹,۳۳۹ ۱۱۰,۳۳۲ ۹۳ ریال قطر QAR ۱۹۶,۸۳۱ ۱۹۸,۶۱۹ ۱۱۷ ۱۹۱,۰۹۸ ۱۹۲,۸۳۴ ۱۱۳ ریال عربستان SAR ۱۹۱,۰۵۸ ۱۹۲,۷۹۳ ۱۱۴ ۱۸۵,۴۹۳ ۱۸۷,۱۷۸ ۱۱۱ دیناربحرین BHD ۱,۹۰۵,۴۹۸ ۱,۹۲۲,۸۰۳ ۱,۱۳۳ ۱,۸۴۹,۹۹۷ ۱,۸۶۶,۷۹۸ ۱,۰۹۹ دینار کویت KWD ۲,۳۴۴,۵۸۵ ۲,۳۶۵,۸۷۸ ۶۴۸ ۲,۲۷۶,۲۹۵ ۲,۲۹۶,۹۶۸ ۶۲۸ یکصد روپیه پاکستان PKR ۲۵۳,۸۴۶ ۲۵۶,۱۵۱ ۲۴۳ ۲۴۶,۴۵۲ ۲۴۸,۶۹۰ ۲۳۶

نکاتی پیرامون نرخ‌های اعلامی

بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.

ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.

نرخ اعلامی دلار اسکناس، قیمت نهایی‬ آن نیست

نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ نهایی نیست؛ یعنی نرخ اعلام‌شده شامل کارمزد نمی‌شود و متقاضی هنگام دریافت اسکناس باید کارمزد جداگانه پرداخت کند که کمتر از ۵ درصد است. این کارمزد بابت خدمات بانکی، هزینه‌های تأمین، جابه‌جایی و تحویل فیزیکی اسکناس از سوی بانک عامل دریافت می‌شود. بنابراین، نرخ درج‌شده در تابلوی رسمی، قیمت واقعی و تمام‌شده برای مشتری نیست و نرخ پرداختی همواره بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود.

نکته مهم دیگر آن است که بازار اسکناس سهمی کمتر از ۵ درصد از کل بازار رسمی ارز دارد و عمده مبادلات ارزی کشور در قالب حواله انجام می‌شود که نرخ آن روزانه اعلام می‌شود.

به روزرسانی میزان کارمزد در سامانه ارز تجاری

کارمزد ارائه خدمات عاملیت و کارگزاری توسط بانک عامل بابت خرید یا فروش ارز به صورت حواله ارزی برای معاملات غیرمستقیم به میزان سه در هزار (۰۰۳‏‏‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و دو در هزار (۰۰۲‏‏‏/۰) سهم بانک عامل فروشنده تعیین شده و به ترتیب از خریدار و فروشنده ارز اخذ می‌شود. کارمزد مذکور برای معاملات مستقیم به میزان یکسان یک در هزار (۰۰۱‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و فروشنده از هریک از طرفین (خریدار و فروشنده ارز) دریافت شود.