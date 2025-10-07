به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی با افزایش ۲۵ ریالی نسبت به روز کاری قبل در نرخ ۷۲۳,۹۲۳ ریال و قیمت توافقی حواله دلار نیز به قیمت ۷۰۲,۸۳۸ ریال رسید.

سیگنال بورسی نرخ حواله دلار

نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس و حواله دلار آمریکا را در ۵۰۶ روز کاری گذشته نشان می‌دهد. نمودار آبی نرخ اسکناس و نمودار نارنجی نرخ حواله دلار است.

جدیدترین آمار از معاملات بازار ارز حاکی از آن است که برای نخستین‌بار نرخ حواله دلار آمریکا در تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۴ وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد و کار خود را در این کانال از نرخ ۷۰۱,۵۰۳ ریال آغاز کرد و اکنون به ۷۰۲,۸۳۸ ریال رسیده است؛ رویدادی که از منظر فعالان بورس، می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال مثبت برای شرکت‌های صادرات‌محور تلقی گردد. مقایسه روند ۵۰۶ روز کاری گذشته نشان می‌دهد نرخ حواله از ۳۹۲,۶۹۹ ریال به این سطح رسیده که معادل رشد نزدیک به ۷۹ درصدی (بیش از ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومانی) است.

از آنجا که بسیاری از شرکت‌های بورسی، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی، بخش عمده فروش خود را بر پایه نرخ ارز حواله‌ای انجام می‌دهند، ورود حواله به کانال ۷۰ هزار تومان نشان‌دهنده افزایش درآمد ریالی حاصل از صادرات و در نتیجه، بهبود حاشیه سود عملیاتی این شرکت‌هاست. این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در نمادهای مرتبط و تحرک بیشتر سمت تقاضا در بازار سرمایه شود.

انتظار می‌رود در صورت تثبیت نرخ حواله در این کانال، گزارش‌های مالی فصلی شرکت‌ها با ارقام بالاتری منعکس گردد و بازار نشانه‌های بیشتری از حرکت به سمت ارزش‌گذاری بالاتر نشان دهد.

این نمودار نشان می‌دهد بعد از شتاب گرفتن افزایش نرخ در تابستان و پاییز ۱۴۰۳ و نهایتاً جهش قیمت در ابتدای زمستان همان سال، قیمت از اواخر بهمن ماه با نزدیک شدن به کانال ۷۰ هزار تومان، در این محدود کنترل شده است.

شایان ذکر است در این مدت افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۲۹,۳۰۶ ریال به ۷۲۳,۹۲۳ ریال بیانگر رشد بیش از ۶۸ درصدی (بیش از ۲۹ هزار تومانی) در این مدت است و این خود بیانگر رشد بیشتر نرخ حواله نسبت به اسکناس است.

اگرچه این در حالی است که همزمان با بالا رفتن نرخ دلار غیررسمی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی بارها درباره ادعاهایی درخصوص تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرده است که بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل می‌شود.

نرخ سایر ارزها

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با کاهش ۲۳۱۷ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۷ هزار و ۴۵۸ ریال و نرخ حواله یورو نیز با کاهشی مشابه (۲۲۵۰ ریالی) به ۸۲۲ هزار و ۷۷۴ ریال رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش جزئی ۷ ریالی نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹۷ هزار و ۱۲۰ ریال ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز به قیمت ۱۹۱ هزار و ۳۷۹ ریال رسید.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز نرخ اسکناس (ریال) نرخ حواله (ریال) خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل دلار آمریکا USD ۷۱۷,۴۰۸ ۷۲۳,۹۲۳ ۲۵ ۶۹۶,۵۱۲ ۷۰۲,۸۳۸ ۲۴ یورو EUR ۸۳۹,۸۳۱ ۸۴۷,۴۵۸ -۲,۳۱۷ ۸۱۵,۳۶۹ ۸۲۲,۷۷۴ -۲,۲۵۰ پوند انگلیس GBP ۹۶۶,۶۸۰ ۹۷۵,۴۵۹ ۱۰۵ ۹۳۸,۵۲۵ ۹۴۷,۰۴۸ ۱۰۲ درهم امارات متحده عربی AED ۱۹۵,۳۴۶ ۱۹۷,۱۲۰ ۷ ۱۸۹,۶۵۷ ۱۹۱,۳۷۹ ۷ یوان چین CNY ۱۰۰,۷۶۹ ۱۰۱,۶۸۴ ۵ ۹۷,۸۳۴ ۹۸,۷۲۳ ۶ یکصد دینار عراق IQD ۵۴,۷۸۶ ۵۵,۲۸۴ ۴۰ ۵۳,۱۹۱ ۵۳,۶۷۴ ۳۹ یکصد ین ژاپن JPY ۴۷۸,۱۴۳ ۴۸۲,۴۸۵ -۸,۶۹۸ ۴۶۴,۲۱۶ ۴۶۸,۴۳۲ -۸,۴۴۵ ریال عمان OMR ۱,۸۶۳,۶۷۱ ۱,۸۸۰,۵۹۶ -۶۰۹ ۱,۸۰۹,۳۸۹ ۱,۸۲۵,۸۲۱ -۵۹۲ روبل روسیه RUB ۸,۶۳۰ ۸,۷۰۸ -۹۰ ۸,۳۷۹ ۸,۴۵۵ -۸۷ لیر ترکیه TRY ۱۷,۲۰۸ ۱۷,۳۶۴ -۶ ۱۶,۷۰۷ ۱۶,۸۵۹ -۵ یک هزار وون کره جنوبی KRW ۵۰۸,۵۰۰ ۵۱۳,۱۱۸ -۱,۲۸۴ ۴۹۳,۶۸۸ ۴۹۸,۱۷۲ -۱,۲۴۸ روپیه هند INR ۸,۰۸۸ ۸,۱۶۱ ۴ ۷,۸۵۳ ۷,۹۲۴ ۴ دلار کانادا CAD ۵۱۴,۳۵۶ ۵۱۹,۰۲۷ -۱۵۳ ۴۹۹,۳۷۵ ۵۰۳,۹۱۰ -۱۴۹ دلار استرالیا AUD ۴۷۴,۸۰۷ ۴۷۹,۱۱۹ ۸۹۶ ۴۶۰,۹۷۸ ۴۶۵,۱۶۴ ۸۷۰ فرانک سویس CHF ۹۰۱,۸۸۲ ۹۱۰,۰۷۳ -۲,۵۹۷ ۸۷۵,۶۱۴ ۸۸۳,۵۶۶ -۲,۵۲۲ کرون سوئد SEK ۷۶,۴۷۷ ۷۷,۱۷۲ -۵۱ ۷۴,۲۵۰ ۷۴,۹۲۴ -۴۹ کرون نروژ NOK ۷۲,۳۱۷ ۷۲,۹۷۴ ۲۴۷ ۷۰,۲۱۱ ۷۰,۸۴۹ ۲۴۱ کرون دانمارک DKK ۱۱۲,۴۹۴ ۱۱۳,۵۱۶ -۲۹۹ ۱۰۹,۲۱۸ ۱۱۰,۲۱۰ -۲۹۰ ریال قطر QAR ۱۹۷,۰۹۰ ۱۹۸,۸۸۰ ۷ ۱۹۱,۳۴۹ ۱۹۳,۰۸۷ ۶ ریال عربستان SAR ۱۹۱,۳۰۹ ۱۹۳,۰۴۶ ۷ ۱۸۵,۷۳۶ ۱۸۷,۴۲۳ ۶ دیناربحرین BHD ۱,۹۰۷,۹۹۹ ۱,۹۲۵,۳۲۷ ۶۶ ۱,۸۵۲,۴۲۷ ۱,۸۶۹,۲۵۰ ۶۴ دینار کویت KWD ۲,۳۴۳,۶۶۵ ۲,۳۶۴,۹۵۰ ۷۱ ۲,۲۷۵,۴۰۳ ۲,۲۹۶,۰۶۸ ۶۸ یکصد روپیه پاکستان PKR ۲۵۳,۲۹۹ ۲۵۵,۵۹۹ -۱,۷۶۵ ۲۴۵,۹۲۱ ۲۴۸,۱۵۴ -۱,۷۱۴

نکاتی پیرامون نرخ‌های اعلامی

بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.

ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.

نرخ اعلامی دلار اسکناس، قیمت نهایی‬ آن نیست

نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ نهایی نیست؛ یعنی نرخ اعلام‌شده شامل کارمزد نمی‌شود و متقاضی هنگام دریافت اسکناس باید کارمزد جداگانه پرداخت کند که کمتر از ۵ درصد است. این کارمزد بابت خدمات بانکی، هزینه‌های تأمین، جابه‌جایی و تحویل فیزیکی اسکناس از سوی بانک عامل دریافت می‌شود. بنابراین، نرخ درج‌شده در تابلوی رسمی، قیمت واقعی و تمام‌شده برای مشتری نیست و نرخ پرداختی همواره بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود.

نکته مهم دیگر آن است که بازار اسکناس سهمی کمتر از ۵ درصد از کل بازار رسمی ارز دارد و عمده مبادلات ارزی کشور در قالب حواله انجام می‌شود که نرخ آن روزانه اعلام می‌شود.

به روزرسانی میزان کارمزد در سامانه ارز تجاری

کارمزد ارائه خدمات عاملیت و کارگزاری توسط بانک عامل بابت خرید یا فروش ارز به صورت حواله ارزی برای معاملات غیرمستقیم به میزان سه در هزار (۰۰۳‏‏‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و دو در هزار (۰۰۲‏‏‏/۰) سهم بانک عامل فروشنده تعیین شده و به ترتیب از خریدار و فروشنده ارز اخذ می‌شود. کارمزد مذکور برای معاملات مستقیم به میزان یکسان یک در هزار (۰۰۱‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و فروشنده از هریک از طرفین (خریدار و فروشنده ارز) دریافت شود.