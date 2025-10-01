  1. دین و اندیشه
  2. قرآن و عترت
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵

رقابت ۴۵۰ حافظ و قاری در چهل و هشتمین مسابقات سراسری قرآن کریم

چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف با ۴۵۰ شرکت‌کننده از سراسر کشور در سنندج برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها شهر سنندج مهیای میزبانی از یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای قرآنی کشور است. استان کردستان از ۲۶ مهر تا ۶ آبان میزبان چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه خواهد بود.

۴۵۰ شرکت‌کننده از سراسر کشور در رشته‌های مختلف قرآنی، در سالن‌های برگزاری سنندج به رقابت خواهند پرداخت. همزمان با این مسابقات قرآن، بیش از ۲۰۰ محفل و نمایشگاه فرهنگی در نقاط مختلف استان برپا خواهد شد تا حال و هوای معنوی قرآن، در جای‌جای کردستان جاری شود.

شهر سنندج که با طبیعت زیبا، فرهنگ غنی و مردم مهمان‌نوازش شناخته می‌شود، این روزها جلوه‌ای تازه یافته؛ از مساجد و مراکز فرهنگی گرفته تا معابر و فضاهای شهری، همه برای یک میزبانی باشکوه آماده شده‌اند.

به گفته مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان، برای قاریان برتر استان، بسته‌های تشویقی ویژه‌ای همچون واگذاری زمین در نظر گرفته شده است تا انگیزه‌ای برای رشد و شکوفایی بیشتر استعدادهای قرآنی محلی باشد.

همچنین قاریان برجسته بین‌المللی، به‌ویژه قاریان مشهور از کشور مصر، در برنامه‌های این دوره حضور خواهند داشت و محافل قرآنی را با تلاوت‌های روح‌نواز خود زینت خواهند داد.

مسئولان بر نقش پررنگ همراهی مردم و همکاری گسترده دستگاه‌های اجرایی تأکید دارند و بر این باورند که این مسابقات، فرصتی تاریخی برای نمایش ظرفیت‌های قرآنی و فرهنگی استان کردستان است.

سیده فاطمه سادات کیایی

