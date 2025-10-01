رقابت ۴۵۰ حافظ و قاری در چهل و هشتمین مسابقات سراسری قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها شهر سنندج مهیای میزبانی از یکی از بزرگترین رویدادهای قرآنی کشور است. استان کردستان از ۲۶ مهر تا ۶ آبان میزبان چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه خواهد بود.
۴۵۰ شرکتکننده از سراسر کشور در رشتههای مختلف قرآنی، در سالنهای برگزاری سنندج به رقابت خواهند پرداخت. همزمان با این مسابقات قرآن، بیش از ۲۰۰ محفل و نمایشگاه فرهنگی در نقاط مختلف استان برپا خواهد شد تا حال و هوای معنوی قرآن، در جایجای کردستان جاری شود.
شهر سنندج که با طبیعت زیبا، فرهنگ غنی و مردم مهماننوازش شناخته میشود، این روزها جلوهای تازه یافته؛ از مساجد و مراکز فرهنگی گرفته تا معابر و فضاهای شهری، همه برای یک میزبانی باشکوه آماده شدهاند.
به گفته مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان، برای قاریان برتر استان، بستههای تشویقی ویژهای همچون واگذاری زمین در نظر گرفته شده است تا انگیزهای برای رشد و شکوفایی بیشتر استعدادهای قرآنی محلی باشد.
همچنین قاریان برجسته بینالمللی، بهویژه قاریان مشهور از کشور مصر، در برنامههای این دوره حضور خواهند داشت و محافل قرآنی را با تلاوتهای روحنواز خود زینت خواهند داد.
مسئولان بر نقش پررنگ همراهی مردم و همکاری گسترده دستگاههای اجرایی تأکید دارند و بر این باورند که این مسابقات، فرصتی تاریخی برای نمایش ظرفیتهای قرآنی و فرهنگی استان کردستان است.
