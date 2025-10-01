نمایندگان قم در آخرین مرحله لیگ جهانی کاراته وان سری A مالزی

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مرحله لیگ جهانی کاراته وان سری A سال ۲۰۲۵ طی روزهای ۱۱ تا ۱۳ مهرماه در کوالالامپور مالزی برگزار میشود و ورزشکاران حاضر در این رویداد فرصت دارند تا پیش از مسابقات قهرمانی جهان، امتیازات رنکینگ خود را ارتقا دهند.
این رقابتها که به عنوان آخرین میدان رسمی فدراسیون جهانی کاراته (WKF) پیش از جهانی محسوب میشود، علاوه بر قهرمانان برجسته، میزبان کاراتهکاهایی خواهد بود که رنکینگ جهانی آنها پایینتر از ۳۲ است.
این امکان، فرصتی است تا استعدادهای نوظهور و ورزشکاران آیندهدار نیز تجربه بینالمللی کسب کنند و جایگاه خود را در سطح جهانی تثبیت کنند.
در این چارچوب، سارا پاداش و مرتضی نعمتی، دو نماینده استان قم، با ثبتنام در این رویداد مهم، آماده حضور در مسابقات و رقابت با حریفان بینالمللی شدهاند.
این ورزشکاران جوان که طی سالهای اخیر در میادین داخلی و آسیایی موفقیتهای قابل توجهی کسب کردهاند، تلاش خواهند کرد با نتایج درخشان، نام قم را در سطح جهانی مطرح کنند.
برگزاری این مرحله از لیگ جهانی کاراته وان، فرصت مناسبی برای کسب تجربه، ارتقای رنکینگ و محک زدن آمادگی پیش از مسابقات قهرمانی جهان برای تمامی شرکتکنندگان به شمار میرود و به ویژه برای نمایندگان استان قم، نقش مهمی در مسیر حرفهای آنها دارد.
نظر شما