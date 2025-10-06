سرپرست جدید هیئت کاراته استان قم معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس حکم صادر شده از سوی مسعود رهنما، رئیس فدراسیون کاراته، سرپرست جدید موظف است در مدت سه ماه، مقدمات برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت کاراته استان قم را فراهم کند.

آخرین رئیس هیئت کاراته قم، مهدی بیرانوند بود که پس از پایان دوره ۴ ساله از این سمت کنار رفت و با توجه به برگزار نشدن مجمع انتخاباتی، علیرضا برخوردار سرپرستی این هیئت را برعهده گرفت و حالا با پایان دوره 3 ماهه سرپرستی، عموزاده، جایگزین وی شد.

مهدی عموزاده قهرمان کاراته آسیا و اولین دارنده مدال طلای تاریخ تیم ملی کاراته کشورمان در مسابقات قهرمانی کاراته جهان است که سرمربیگری تیم‌های ملی پایه کاراته را هم در کارنامه دارد.