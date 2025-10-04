امیرعلی آزادان کارگردان نمایش «کهنه کار» که این شب‌ها در خانه نمایش دا روی صحنه است درباره داستان این اثر به خبرنگار مهر گفت: داستان درباره پنج نفر است که برای سرقت از صندوق امانات یک بانک، از داخل یک سوپرمارکت تونل می‌زنند تا به گاوصندوق برسند. در این نمایش شش بازیگر حضور دارند؛ پنج نفر در نقش دزدها و یک نفر در نقش فردی که در سوپرمارکت است.

آزادان با تأکید بر اینکه داستان اولیه نمایش از یک واقعه مستند الهام گرفته شده، افزود: این ماجرا در سال ۹۱ اتفاق افتاد و سارقان در نهایت دستگیر شدند. ما فقط خط اصلی را برداشتیم و در ادامه با تغییر شخصیت‌ها، موقعیت‌ها و جابه‌جایی‌های نمایشی، داستان را به شکل دلخواه خود پیش بردیم.

این کارگردان با اشاره به اینکه در جریان تولید هیچ اشاره مستقیمی به مستند بودن واقعه نشده است، یادآور شد: ضرورتی ندیدیم که در متن یا اجرا به واقعی بودن ماجرا تأکید کنیم. اگر هم چنین کاری می‌کردیم احتمالاً از نظر فروش و جذب مخاطب تأثیر مثبت داشت، اما ترجیح دادیم تمرکز بر ساختن یک داستان پرتعلیق و درگیرکننده باشد، نه صرفاً برجسته کردن جنبه مستند آن.

وی درباره وضعیت تئاتر مستند در ایران نیز عنوان کرد: به طور کلی در سال‌های اخیر آثار مستند و حتی آثار رئال در تئاتر ما کمتر شده است. از حدود سال‌های ۹۷ و ۹۸ به بعد تغییر محسوسی در روند تولید دیده می‌شود. کرونا هم انگار یک نقطه انقضا برای بسیاری از تجربه‌ها بود. به همین دلیل بخش بزرگی از گروه‌ها به سمت کمدی آزاد رفتند، چون شرایط اقتصادی و وضعیت فروش چنین ایجاب می‌کرد. البته بسیاری از این قبیل آثار نام کمدی آزاد روی خود نمی‌گذارند، اما فرم و محتوای این دسته از آثار چیزی جز این را تداعی نمی‌کند.

آزادان با اشاره به روند تولید «کهنه‌کار» اظهار کرد: پیش از اجرای این نمایش، قرار بود یک مونولوگ روی صحنه ببرم. از اردیبهشت سال قبل تا زمان جنگ ۱۲ روزه اخیر، نزدیک به یک سال درگیر تمرین آن اثر بودم. متن آماده بود و همه‌چیز برای اجرا مهیا شده بود اما در نهایت به دلایل مختلف از جمله دشواری جذب مخاطب برای یک کار تک‌بازیگر، تصمیم گرفتم آن را کنار بگذارم.

وی افزود: نمایش «کهنه‌کار» در واقع متنی بود که پیش‌تر در سال ۹۸ در تماشاخانه ملک آماده کرده بودم اما نیمه‌کاره ماند. آن زمان اشکان دلاوری و روزبه اختری از جمله بازیگران کار بودند و مسیر اجرایی نمایش متفاوت پیش می‌رفت. پس از گذشت سال‌ها، تصمیم گرفتیم متن را بازنویسی کنیم و این بار با فرمی تازه روی صحنه ببریم.

این کارگردان درباره مشکلات مالی اجرای اثر نیز، عنوان کرد: واقعیت این است که اجرای «کهنه‌کار» برای من ضررده بوده و بعید می‌دانم این ضرر تا پایان کار جبران شود. با این حال آنچه باعث دلگرمی من شده، رضایت مخاطبان است. وقتی از سالن بیرون می‌آیم، بازخوردها برایم ارزشمند است. شاید فقط یکی دو نفر به طور مستقیم درباره ضعف‌ها صحبت کنند اما اکثر تماشاگران ابراز رضایت می‌کنند و همین برای من دلخوشی بزرگی است.

وی افزود: حتی گاهی مخاطبان از اجرا راضی‌تر از خود منِ کارگردان هستند. معمولاً کارگردان همیشه یک پله بالاتر از اثرش را می‌خواهد و به ایده‌آل نمی‌رسد، اما وقتی تماشاگران همین «نیمچه ایده‌آل» را می‌پسندند، برای ما موفقیت بزرگی محسوب می‌شود.

آزادان درباره رویکردش در کارگردانی نمایش «کهنه‌کار» توضیح داد: در روند کار سعی کردم فضا کاملاً رئال باقی بماند. بخش‌هایی از متن بود که امکان داشت نمایش را از رئالیسم دور کند اما آن قسمت‌ها را حذف کردیم تا انسجام کار از بین نرود. چه در طراحی دکور و چه در هدایت بازیگران، تأکیدم بر این بود که مخاطب با فضایی باورپذیر روبه‌رو شود.

این کارگردان در پایان با اشاره به استقبال نسبی مخاطبان از نمایش، تصریح کرد: تعداد تماشاگران به‌طور کلی در تئاتر این روزها پایین است و همه گروه‌ها با این مشکل مواجهند، اما خوشبختانه کسانی که به دیدن «کهنه‌کار» آمده‌اند، راضی بوده‌اند. همین رضایت برای من ارزشمندتر از هر دستاورد مالی است و باعث می‌شود اجرای این اثر را یک تجربه موفق بدانم.

نمایش «کهنه کار» به نویسندگی و کارگردانی امیرعلی آزادان از ۲ مهر اجراهای خود را آغاز کرده است و تا ۱۸ مهر روی صحنه خانه نمایش دا می‌رود.

محمدرضا ایمانیان، اشکان هورسان، محمد بابایی دوگاهه، سعید شاکری، ابوالفضل سلحشور و امیرعلی آزادان گروه بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند.