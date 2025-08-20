به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، نمایشگاه ماکت‌های مینیاتوری (دیوراما) با عنوان «به سمت حرم» شامل آثار مسلم علم‌زاده، روز جمعه ۳۱ مرداد ساعت ۱۶ در نگارخانه‌ هنر فرهنگسرای ارسباران افتتاح و تا ۶ شهریور میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

«دایوراما» یا به زبان عامیانه‌تر «دیوراما» به ماکت‌های سه‌بعدی گفته می‌شود که در ابعاد مختلف از مینیاتوری تا ابعاد واقعی ساخته می‌شود و گاه کارکرد موزه‌ای و جنبه‌های آموزشی و سرگرمی نیز دارد. برای محافظت از آنها گاه در محفظه‌های شیشه‌ای نگه‌شان می‌دارند. در فارسی به دیوراما، ژرفانما هم می‌گویند. این کار در ایران به‌تازگی توسط هنرمندان جوان کم‌کم در حال رشد است اما بسیاری از آنان که این هنر را پیگیری می‌کنند یا تحصیلات مرتبط با این هنر را ندارند و یا آثارشان فراتر از ماکت‌های ساده و رئال نیست.

مسلم علم‌زاده متولد سال ۱۳۶۳ و دانش‌آموخته مقطع کارشناسی گرافیک و کارشناسی ارشد تصویرسازی است. او با ورود به عرصه دیوراما سعی دارد مفاهیم ارزشی را با هنری نوین به مخاطبان امروز ارائه کند.

در بیانیه این نمایشگاه آمده است: «نمایشگاه «به سمت حرم» فرصتی کوتاه است برای مرور و بازنمایش «مکان‌های روزمره»ای که رابطه مستقیم میان درک «هنرمند» از جهان، فرهنگ، اجتماع و مذهب شیعه دارد. ویژگی‌های «شمایلی» مکان‌ها اشاره به فرهنگ اکثریت یا «مردم» دارد و نشانه‌هایی که به مکان‌های اصلی ضمیمه شده‌اند (دیوارنوشته‌ها/ سیم‌ها/ کولر و ...) حاصل نگاه مردمی یا عمومی‌ای است که نیازهای خود را با آسان‌ترین روش مرتفع می‌سازند و به نوعی بازتولیدی از جامعه و روح زمانه‌ای است که در عین سادگی ظاهری - و گاهی تغییر در زیبایی شهر - به دنبال درکی از خواست و اندیشه مستحکم و طبقه اکثریت است که مواقعی در های‌وهوی و زرق و برق زندگی شهری نادیده گرفته می‌شود.»

علاقه‌مندان برای بازدید از نمایشگاه می‌توانند تا ششم شهریور ساعت ۱۰ تا ۱۸ به نگارخانه هنر (گالری ۱) فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.