به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داوودیان صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام افزایش حجم ذخیره آب سد گلورد به ۲۰ میلیون مترمکعب، از آمادگی برای رهاسازی برنامه‌ریزی‌شده آب به آب‌بندان‌های پایین‌دست با هماهنگی کشاورزان خبر داد و کاهش ۱۸ درصدی بارندگی در سال آبی جاری را از عوامل افت منابع آبی استان عنوان کرد.

وی اظهار کرد: با تکمیل راه دسترسی جایگزین و احداث پل زیرقوسی روی دریاچه، روند آبگیری سد گلورد شتاب گرفته و اکنون حجم ذخیره این سد به ۲۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

وی با بیان اینکه میزان ذخیره فعلی نسبت به ابتدای اسفند سال گذشته حدود هشت میلیون مترمکعب افزایش دارد، افزود: برنامه‌ریزی لازم برای رهاسازی آب انجام شده و این اقدام با هماهنگی تشکل‌های آب‌بران و خود کشاورزان صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران ادامه داد: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، دریچه سد به‌منظور انتقال آب به آب‌بندان‌های پایین‌دست بازگشایی می‌شود تا بخشی از نیاز آبی اراضی کشاورزی شرق استان تأمین شود.

داوودیان با قدردانی از همراهی مردم منطقه در اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی تصریح کرد: همکاری و همدلی کشاورزان شرق مازندران نقش مهمی در پیشبرد طرح‌های زیرساختی آب داشته و این تعامل سازنده شایسته تقدیر است.

وی یکی از دلایل کاهش سطح آب آب‌بندان‌ها نسبت به سال گذشته را افت بارندگی دانست و گفت:از ابتدای سال آبی جاری تاکنون میزان بارش‌ها ۱۸ درصد کمتر از متوسط دوره درازمدت بوده و آورد رودخانه‌ها نیز در همین بازه زمانی با کاهش ۳۳ درصدی مواجه شده است.

داوودیان در پایان با اشاره به محدودیت منابع آبی، از کشاورزان خواست به‌ویژه در شرق استان، توسعه کشت برنج به روش خشکه‌کاری را که به‌تازگی در سطح محدودی آغاز شده، در دستور کار قرار دهند تا مدیریت مصرف آب به شکل بهینه‌تری انجام شود.