۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۸

نامه ۵ سناتور آمریکایی به روبیو درباره غزه

منابع خبری اعلام کردند که پنج سناتور دموکرات آمریکا خواستار کمک فوری به کودکان و مردم غزه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پنج سناتور دموکرات آمریکا خواستار کمک فوری به کودکان و مردم غزه شدند.

روزنامه «گاردین» اعلام کرد که پنج سناتور دموکرات در مجلس سنای آمریکا با ارسال نامه‌ای به مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور، خواستار استفاده از نفوذ واشنگتن برای کمک به کسانی شدند که در غزه با قحطی و کمبود شدید مواجه هستند.

این سناتورها در نامه خود تأکید کردند که کودکان غزه نباید با یأس و رنجی که اکنون مشاهده می‌شود، روبرو شوند و خواستار افزایش چشمگیر کمک‌های غذایی و شیر خشک برای نوزادان و کودکان شده‌اند.

آن‌ها همچنین خواستار بازگشایی فوری تمام گذرگاه‌های منتهی به غزه شدند تا کمک‌های انسان‌دوستانه بتواند بدون تأخیر وارد این منطقه شود.

