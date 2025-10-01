پیام بنیاد اکبر رادی به مناسبت هشتاد و ششمین زادروز این هنرمند فقید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد اکبر رادی، به ‌مناسبت فرارسیدن هشتاد و ششمین زادروز زنده‌یاد اکبر رادی، دهم مهر ۱۴۰۴، بنیاد اکبر رادی متن پیامی را منتشر کرد.

متن این پیام که امسال توسط جمشید خانیان، نمایش‌نامه‌نویس و داستان‌نویس منتشر شده است، به شرح ذیل است:

«در حالی به استقبال خجسته‌زادروز استاد اکبر رادی می‌رویم که خانه و دفتر کار این نمایش‌نامه‌نویس در جنگ ۱۲روزه دچار آسیب‌دیدگی جدی شده است. با این حال هرگز حافظه و احساس ما از یاد نخواهد برد که دُرنای روشن و با وقار ادبیات نمایشی ما چطور شاهپری‌های قلمی‌اش را در پروازهای دور و بعید از تن برکَند و به نسل جوان بعد از خود بخشید تا دَهِش و عشق و آزادی و رؤیاهای بلند را بیاموزدمان. یادش همیشه یادباد و وقار پروازش دنباله‌دار!».