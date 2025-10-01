وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وارد یاسوج شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری در نخستین سفر خود به کهگیلویه و بویراحمد در دولت چهاردهم، عصر چهارشنبه وارد فرودگاه شهر یاسوج مرکز این استان شد.

وزیر میراث فرهنگی بعد از دیدار با مسئولانی استانی به شهر سی سخت می رود و بعد از قرائت فاتحه در گلزار شهدای این شهر، برای شرکت در نخستین جشنواره سیب و دومین جشنواره انگور به روستای کوخدان از توابع شهرستان دنا می رود.

او همچنین فردا پنج شنبه ضمن بازدید از بافت تاریخی دهدشت مشکلات مربوط به حریم این شهر تاریخی را بررسی می کند.

وی همچنین در سومین مقصد خود به شهرستان گچساران سفر می کند و بعد از برای شرکت در نشست شورای اداری استان به مرکز استان می آید.