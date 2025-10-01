به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم آغازین رقابت مهارتهای آینده در فناوریهای پیشرفته بریکس ۲۰۲۵، صبح چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴ بصورت حضوری و برخط در دانشکده دختران شریعتی برگزار شد.
نسیم زارعیان رئیس دانشکده شریعتی، در مراسم افتتاحیه این رقابتها ضمن خیرمقدم به مهمانان، بر نقش این رویداد در توسعه فردی و حرفهای دانشجویان و جوانان تأکید کرد و اظهار داشت: این رویداد فرصتی مغتنم است برای دانشجویان و جوانان تا توانمندیهای مهارتی خود را در عرصههای مختلف به نمایش بگذارند.
رئیس دانشکده شریعتی با اشاره به محیط رقابتی ایجاد شده، افزود: با ایجاد یک محیط انگیزشی و رقابتی، شرکتکنندگان میتوانند تخصصهای حرفهای خود را گسترش و ارتقاء دهند.
در ادامه مراسم احمدی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ملی مهارت، به تبیین دیدگاههای راهبردی گروه بریکس پرداخت و ضمن تشریح اهداف بنیادین این گروه، تأکید کرد: ائتلاف بریکس فراتر از یک اتحاد صرفاً اقتصادی است. بریکس ایجاد شده تا عدالت را در ابعاد مختلف؛ چه از نظر اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی در جهان برقرار کند و کشورهای عضو در کنار یکدیگر رشد و توسعه پایدار را تجربه کنند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ملی مهارت با اشاره به اهمیت این مسابقات مهارتی، آن را همسو با اهداف راهبردی بریکس دانست و افزود: این مسابقات در راستای افزایش ارتباطات بینالمللی و گشودن مسیرهای جدید برای رشد و پیشرفت در حوزههای فناوری برگزار میشود.
در ادامه این رویداد، جعفری معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ملی مهارت نیز بر اهمیت نقشآفرینی نسل جوان در پیشبرد اهداف ملی تأکید کرد و اظهار داشت: شما دانشجویان و جوانان، سرمایههای آینده کشور هستید. وی با تبیین جایگاه مهارتآموزی، عنوان کرد: مهارتآموزی به عنوان یک بخش بسیار مهم در زمینه پیشرفت یک کشور و توسعه روابط بینالمللی نقش اساسی دارد.
جعفری مسابقات بریکس را سکوی پرتابی برای همکاریهای آتی دانست و بیان کرد: مسابقات بریکس پلی برای ارتباطات بسیار خوب است و نقش جمهوری اسلامی ایران را در حوزه بریکس بیشتر میکند.
وی در پایان، خاطرنشان کرد: روند مهارتآموزی و توسعه مهارت، امروز به طور ملموسی شتاب یافته و به عنوان یکی از ارکان اساسی پیشرفت کشور مطرح است. امید است با همافزایی مهارت، خلاقیت و کارآفرینی، بتوانیم، تابآوری اقتصادی کشور را به شکل چشمگیری افزایش دهیم.
در ادامه ناظریان مدیرکل دفتر همکاریهای علمی بینالمللی دانشگاه ملی مهارت در خصوص روند فنی و اجرایی مسابقات به تشریح جزئیات پرداخت.
وی با اشاره به اهمیت ساختارهای جدید در حوزه همکاریهای علمی و مهارتی بریکس، اعلام کرد که کارگروه توسعه مهارت، فناوریهای کاربردی و نوآوری در حوزه بریکس در ایران فعال است و افزود: دانشگاه ملی مهارت به عنوان اولین دانشگاهی است که فعالیتهای مربوط به بریکس را در حوزه توسعه مهارتها، آغاز نموده است.
در این برنامه «آلینا دوسکانوا» رئیس کارگروه توسعه مهارت، فناوریهای کاربردی و نوآوری در شورای تجاری بریکس بصورت برخط به ارائه سخنرانی پرداخت و «ورا هوانگ» معاون شرکت HD solar از کشور چین سخنرانی کرد.
این رقابتها طی روزهای ۹ و ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ در دانشکدههای شریعتی، ولیعصر، انقلاب اسلامی و شمسیپور برگزار خواهد شد.
در این رویداد دانشجویان در ۱۶ رشته تخصصی رقابت خواهند کرد و ۴۹ نفر از اعضای کمیتههای تخصصی و ۱۱۷ نفر از برگزیدگان ملی مهارت حضور دارند که برترینهای این مسابقه از ۱۹ تا ۲۳ آبانماه در شهر یکاترینبورگ روسیه در سطح بین المللی به رقابت خواهند پرداخت.
رقابتهای بریکس ۲۰۲۵ فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربههای تخصصی، کشف استعدادهای برتر و ارتقای جایگاه علمی و مهارتی دانشگاه ملی مهارت در سطح ملی و بینالمللی خواهد بود دانشگاه ملی مهارت با برگزاری این رویداد گامی مهم در راستای تربیت نیروی انسانی کارآمد و توسعه مهارتهای نوین در سطح ملی و بینالمللی برداشته است.
نظر شما