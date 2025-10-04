  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۹

واکنش نماینده زرتشتی‌ها به بازداشت سرنشینان کاروان صمود

واکنش نماینده زرتشتی‌ها به بازداشت سرنشینان کاروان صمود

نماینده اسبق زرتشتی‌ها در مجلس شورای اسلامی به بازداشت سرنشینان کشتی‌های کاروان صمود واکنش نشان داد.

اسفندیار اختیاری، نماینده اسبق زرتشتی‌ها در مجلس شورای اسلامی و معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاون علمی ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر، ۹ مهر ماه به مناسبت بزرگداشت مینا ایزدیار، برای اهدای خون به سازمان انتقال خون تهران مراجعه کرد و در این باره گفت: من یک اهداکننده دائم خون هستم و حدود یک دهه است که در این روز برای اهدای خون به مرکز انتقال خون مراجعه می‌کنم؛ امسال نیز مانند سال‌های گذشته خون خود را به یاد و افتخار مینا ایزدیار اهدا می‌کنم.

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاون علمی ریاست جمهوری افزود: این روز در تقویم انتقال خون به‌عنوان روز اهدای خون اعلام شده و هر سال اهداکنندگان با افتخار و با یاد ایشان خون اهدا می‌کنند. پیروان ادیان ابراهیمی همیشه در اهدای خون مشارکت دارند و این امر بدیهی است، اما انتخاب این روز به‌خاطر زادروز شخصیتی است که برای اهداکنندگان اهمیت دارد.

اختیاری ضمن تأکید بر بی‌طرفی و انسان‌دوستانه بودن نظام انتقال خون، اذعان کرد: انتقال خون یکی از معدود دستگاه‌هایی است که هنگام مراجعه، دین و مذهب را سؤال نمی‌کند. وقتی کسی می‌تواند خون دهد و به همنوعان خود کمک کند، نباید دریغ کند و همچنین من از تمام هم‌کیشان، دوستان و هم‌میهنان درخواست دارم که در اهدای خون پیش‌قدم باشند.

وی همچنین درباره واکنش انسانی نسبت به قتل عام ۶۰ هزار نفر توسط رژیم صهیونی، اظهار داشت: کلیات موضوع روشن است و هر انسانی که در هر نقطه‌ای از جهان مورد هجوم قرار گیرد و کشته شود، موجب اندوه و درد انسان‌ها خواهد شد؛ شاعر میفرماید چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نشاید قرار، به همین خاطر قلب انسان‌ها در برابر چنین رخدادهایی به درد می‌آید و انسانیت باید مبنای عمل قرار گیرد.

اختیاری حمایت کامل خود را از ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه و شکستن محاصرهٔ انسانی اعلام کرد و خاطر نشان کرد: این کشتی و هر گروهی که برای رساندن کمک به انسان‌ها تلاش می‌کند، قطعاً مورد حمایت قرار می‌گیرند؛ بسیاری از انسان‌هایی در این کشتی بودند تلاش کردند کار بشردوستانه را انجام دهند و این افراد مستحق حمایت هستند نه برخورد.

کد خبر 6608381

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها