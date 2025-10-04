اسفندیار اختیاری، نماینده اسبق زرتشتی‌ها در مجلس شورای اسلامی و معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاون علمی ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر، ۹ مهر ماه به مناسبت بزرگداشت مینا ایزدیار، برای اهدای خون به سازمان انتقال خون تهران مراجعه کرد و در این باره گفت: من یک اهداکننده دائم خون هستم و حدود یک دهه است که در این روز برای اهدای خون به مرکز انتقال خون مراجعه می‌کنم؛ امسال نیز مانند سال‌های گذشته خون خود را به یاد و افتخار مینا ایزدیار اهدا می‌کنم.

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاون علمی ریاست جمهوری افزود: این روز در تقویم انتقال خون به‌عنوان روز اهدای خون اعلام شده و هر سال اهداکنندگان با افتخار و با یاد ایشان خون اهدا می‌کنند. پیروان ادیان ابراهیمی همیشه در اهدای خون مشارکت دارند و این امر بدیهی است، اما انتخاب این روز به‌خاطر زادروز شخصیتی است که برای اهداکنندگان اهمیت دارد.

اختیاری ضمن تأکید بر بی‌طرفی و انسان‌دوستانه بودن نظام انتقال خون، اذعان کرد: انتقال خون یکی از معدود دستگاه‌هایی است که هنگام مراجعه، دین و مذهب را سؤال نمی‌کند. وقتی کسی می‌تواند خون دهد و به همنوعان خود کمک کند، نباید دریغ کند و همچنین من از تمام هم‌کیشان، دوستان و هم‌میهنان درخواست دارم که در اهدای خون پیش‌قدم باشند.

وی همچنین درباره واکنش انسانی نسبت به قتل عام ۶۰ هزار نفر توسط رژیم صهیونی، اظهار داشت: کلیات موضوع روشن است و هر انسانی که در هر نقطه‌ای از جهان مورد هجوم قرار گیرد و کشته شود، موجب اندوه و درد انسان‌ها خواهد شد؛ شاعر میفرماید چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نشاید قرار، به همین خاطر قلب انسان‌ها در برابر چنین رخدادهایی به درد می‌آید و انسانیت باید مبنای عمل قرار گیرد.

اختیاری حمایت کامل خود را از ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه و شکستن محاصرهٔ انسانی اعلام کرد و خاطر نشان کرد: این کشتی و هر گروهی که برای رساندن کمک به انسان‌ها تلاش می‌کند، قطعاً مورد حمایت قرار می‌گیرند؛ بسیاری از انسان‌هایی در این کشتی بودند تلاش کردند کار بشردوستانه را انجام دهند و این افراد مستحق حمایت هستند نه برخورد.