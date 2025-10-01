به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی رحیمی در نشستی که با حضور صباح عباسی، رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر استان ایلام برگزار شد، با بیان اینکه مقابله با آسیب‌های اجتماعی یک وظیفه عمومی و دینی است، اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی آمادگی کامل خود را برای به خدمت گرفتن تمامی ظرفیت‌های تبلیغی، آموزشی و رسانه‌ای خود در راستای حمایت از برنامه‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام می‌کند.

وی گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه‌ای تحت مدیریت سازمان تبلیغات اسلامی برای آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی درباره پیامدهای مواد مخدر، برپایی کارگاه‌هایی با هدف ارتقای دانش تخصصی مبلغان برای ارائه راهنمایی‌های موثر و شناسایی به موقع افراد در معرض خطر از دیگر برنامه ها در جهت همکاری در زمینه مقابله با مصرف مواد مخدر می باشد.

وی خاطر نشان کرد: برنامه‌ها باید مبنتی بر کار میدانی باشد تا بتواند به طور مستقیم با جامعه هدف ارتباط برقرار کند و نیازهای واقعی را پاسخ دهد.

در پایان این نشست، صباح عباسی حکم انتصاب مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام را به عنوان عضو اصلی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، از طرف احمد کرمی، استاندار ایلام به وی اهداء کرد.