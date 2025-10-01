به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمد عبادیزاده در نشست هماهنگی برگزاری پنجمین اجلاس ملی مهدویت و انقلاب اسلامی که به میزبانی استان هرمزگان برگزار خواهد شد، ضمن خوشآمدگویی به مهمانان و عذرخواهی بابت تأخیر در آغاز جلسه، اظهار کرد: این اجلاس فاخر که به وجود نازنین حضرت ولیعصر (عج) مزین است، فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار در جامعه است. امیدواریم با همکاری مردم و مسئولین، این رویداد در ایام مبارک شعبان، کل استان را بهرهمند سازد.
وی با تأکید بر نقش این اجلاس در معرفی معارف مهدوی به جامعه، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم تا با ایجاد عطش و تشنگی برای شناخت حضرت مهدی (عج) در میان مردم، سرعت حرکت بهسوی اهداف اسلامی را افزایش دهیم. همانطور که حجتالاسلام قرائتی فرمودهاند، پیش از انقلاب برخی انجمنها به دلیل انحرافات، خلأهایی ایجاد کردند، اما ما باید با پر کردن این خلأها، پرچم مهدویت را برافراشته نگه داریم.
آیتالله عبادیزاده با اشاره به تلاشهای رسانههای معاند علیه جریان اسلامی، خاطرنشان کرد: در دنیایی که رسانهها علیه جریان اسلامی فعالیت میکنند، ساختارسازی برای تمدن اسلامی، از جمهوری اسلامی تا دولت و حکومت اسلامی، وظیفهای همگانی است. اجلاس مهدویت و انقلاب اسلامی، گامی مؤثر در این مسیر است و میتواند مانند حرکت اربعین، نقشآفرینی عظیمی در ترویج فرهنگ انتظار داشته باشد.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان همچنین از تجربه موفق برگزاری کنگره بینالمللی امام سجاد (ع) و صحیفه سجادیه در این استان یاد کرد و گفت: هرمزگان با تجربه برگزاری رویدادهای بزرگ داخلی و خارجی، آماده است تا این اجلاس را با کیفیتی ارزشمند برگزار کند. دانشگاهها، شخصیتها و اقشار مختلف استان باید با عشق به حضرت حجت (عج) در این حرکت عظیم مشارکت کنند.
وی در پایان با دعوت از همه دستگاهها و نهادها برای همکاری در برگزاری این اجلاس، تأکید کرد: این رویداد، فرصتی بینظیر برای خدمت به حضرت ولیعصر (عج) است و انشاءالله با تلاش همگانی، شاهد برگزاری اجلاسی ارزشمند و اثرگذار خواهیم بود.
نظر شما