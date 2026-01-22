محمدمهدی جلالیان تولیدکننده صنعت نوشتافزار، در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به شرایط اخیر که همه ما دچارش هستیم و بر اثر یک سری اتفاقات، بیشترین ضرر متوجه تولیدکنندگان شده است. این مسائل تأثیر مستقیمی روی بازار گذاشت. چه نوسانات دلار و بازار ارز و چه بحث اغتشاشات که اتفاق افتاد، همه باعث شد که تقریباً هم فروش ما به شدت تحت تأثیر قرار بگیرد و هم هزینههای تولید، مواد اولیه و نیروی انسانی افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: هم اکنون با یک وضعیت بسیار سختی روبهرو هستیم. شاید سختی که هم اکنون متحمل شدهایم، در جنگ ۱۲ روزه اتفاق نیفتاد؛ همه ما تولیدکنندگان تحت فشار هستیم و اتفاقات اخیر مستقیما بر روند فعالیتهایمان تأثیر گذاشته است. ما هم اکنون بخشی از فعالیتهایمان را متوقف و بخشی دیگر را کند کردهایم. همچنان باید ببینیم که بازار چه اتفاقی برایش میافتد.
این تولیدکنننده خاطرنشان کرد: متأسفانه هنوز هم بازار حالت عادی همیشگی خودش را باز نگرفته است و در برخی از بخشها درخواست تولید داریم اما مواد اولیه وجود ندارد. برای مثال کاغذ در بازار نیست یا فروخته نمیشود. با چالشهای بسیار جدی مواجه هستیم.
جلالیان گفت: چندین کتاب آماده چاپ داشتیم، اما فعلاً متوقفش کردیم؛ یعنی نتوانستیم به چاپ برسانیم. یکی از دلایلمان ناتوانی در خرید کاغذ بود، چون قیمت کاغذ وحشتناک بالا رفته و چند برابر شده است. اگر قبلاً کاغذ را با دلار ۹۰ هزار تومان، بندی یک میلیون و پانصد هزار تومان خریداری میکردیم، اما الان همان کاغذ، سه میلیون و نیم تا چهارمیلیون هم به ما نمیفروشند. یعنی حتی اگر درخواست خرید همین کاغذ گران را هم داشته باشیم، باز هم به ما نمیفروشند. از طرفی مگر میتوانیم قیمت کتاب را دو برابر کنیم؟ این امر نشدنی است، چون مخاطب و بازار کشش این مقدار افزایش قیمت را ندارد و کتاب هم متأسفانه در سبد خانواده چندان جدی گرفته نمیشود و ممکن است به راحتی حذف شود. بنابراین توجیهی ندارد که بخواهیم قیمت کتاب را تا چندین برابر افزایش دهیم. همکنون منتظر وضعیت بازار هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در بخش نوشتافزار، این محصولات مصرفی هستند و برای سال آینده، مثلاً برای شهریور ماه، باید آماده باشند. اما قاعدتاً قدرت خرید کاهش پیدا میکند. امسال هم همینطور بود؛ در بازار شهریور امسال کاملاً مشخص بود که قدرت خرید کاهش پیدا کرده است. احتمالا مجدداً قدرت خرید مردم برای سال آینده کاهش پیدا میکند و امکان دارد کیفیت هم کاهش یابد. همه این موارد باعث می شود که شاهد ضعیف شدن تولید صنعت نوشتافزار باشیم.
این تولیدکننده گفت: امیدواریم در یک فرآیندی برای مثال با افزایش حقوق و درآمد مردم، خرید مردم افزایش یابد و به تناسب بتواند تورم را پوشش دهد و بازار به حالت عادی برگردد. هم اکنون ما کیفیت را تغییر نمیدهیم، چون برند ما برندی است که اولویت آن کیفیت است. ما کیفیت را پایین نمیآوریم. حالا سعی میکنیم تیراژ را محدودتر کنیم و روی بازارهای صادراتی تمرکز کنیم تا این موضوع بتواند به ما کمک کند. به هرحال با همین روند مسیرمان را ادامه میدهیم تا ببینیم در آینده بازار این صنعت چه شود.
وی یادآور شد: بزرگترین بحرانی که الان وجود دارد، جدا از بحث افزایش قیمتها، بحث نوسان بازار است. این نوسان اصلاً اجازه نمیدهد بازار جلو برود. حتی اگر قیمت افزایش پیدا کند و به نقطه ثابتی برسد، میتوانیم تدبیر کنیم و تصمیم بگیریم و جلو برویم، اما این نوسان ما را آزار میدهد. به هرحال همه تولیدکنندگان منتظر بازار هستند تا این نوسانات متوقف شود و بازار به ثباتی برسد و در نهایت بتوانند روی آن تصمیمگیری کنند و بر اساس آن ادامه مسیر را بروند. انشاءالله که شرایط خوب شود و بهبود پیدا کند.
جلالیان گفت: مخاطبان ایرانی نیز مانند هر مخاطب دیگری تمایل دارند محصولات بومی خود را مصرف کنند، البته تنها به شرطی که کیفیت آنها بالا باشد. آنان به محتوایی علاقه دارند که منطبق بر فرهنگ خودشان باشد؛ محتوایی که هم از نظر بصری جذاب باشد و هم کیفیت تولیدی بالایی داشته باشد.
این تولیدکننده در پایان گفت: اگر ما بتوانیم محصولاتی باکیفیت تولید کنیم، تمام اقشار جامعه از آن استقبال خواهند کرد، همانطور که در چند سال اخیر شاهد این روند بودهایم. بدون شک برای پاسخ به تقاضای رو به رشد بازار، نیاز به افزایش تعداد تولیدکنندگان ایرانی باکیفیت وجود دارد.
نظر شما