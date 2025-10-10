به گزارش خبرنگار مهر، در دو هفته نخست مهرماه، صفحه صنایع فرهنگی با انتشار مطالبی، به رصد تحولات حوزه‌های کلیدی همچون مد و لباس، اسباب‌بازی، بازی‌های رایانه‌ای و نوشت‌افزار پرداخت.

از جمله محورهای مهم مورد بحث، معضل مهاجرت بازی‌سازان ایرانی، طرح‌های پاییزه تولیدکنندگان ایرانی، وضعیت نوشت افزار ایران و انتشار بازی‌های مقاومت بود.

از چالش‌های حوزه نوشت‌افزار تا رقابت با کالای چینی

در خصوص بحث نوشت‌افزار گفت‌وگویی با محسن گلستانی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشت‌افزار تهران انجام داده‌ایم که او یکی از مشکلات قابل توجه این حوزه واردات نوشت‌افزار به کشور دانست و مطرح کرد که بخش بزرگی از بازار نوشت‌افزار، از طریق واردات تأمین می‌شود.

او معتقد بود که واردکنندگان قانونی و معتبر معمولاً با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند؛ به‌ویژه زمانی که بارهای وارداتی، مانند ماژیک، به‌دلیل پروسه‌های طولانی و پیچیده در گمرک مدت‌ها زیر آفتاب باقی می‌مانند و عملاً بین هشت تا نه ماه معطل می‌شوند. این در حالی است که مسیر قاچاق بسیار ساده‌تر و بدون این موانع است. چنین شرایطی باعث ایجاد انگیزه برای قاچاق شده و خلأ موجود را شدت می‌بخشد.

همچنین سعید شهلا تولیدکننده حوزه نوشت‌افزار در گفت‌وگوی دیگری یکی از معضلات بزرگ این حوزه را بازار رقابت با کالای چینی دانست و مطرح کرد که حتی با وجود افزایش نرخ دلار، همچنان تولیدکنندگان داخلی دچار مشکل هستند.

این تولیدکننده مطرح کرد که با وجود تلاش‌های چند سال اخیر برای مبارزه با قاچاق کالاها، متأسفانه در دو سال گذشته حجم قاچاق افزایش یافته است. مغازه‌ها پر از جنس‌های قاچاق چینی است که بازار را اشباع کرده‌اند. البته در حوزه‌هایی مثل دفتر و جلد دفتر فرصت‌هایی وجود دارد. نمونه‌های چینی هنوز نتوانسته‌اند کاملاً با سلیقه بازار بومی سازگار شوند؛ اگر تولیدکنندگان داخلی روی طراحی و کیفیت این محصولات سرمایه‌گذاری کنند، امکان موفقیت بیشتری خواهند داشت.

از اتاق فکر تخصصی برای طراحی لباس تا تولید لباس برای غیرمحجبه‌ها

با توجه به فرارسیدن ایام پاییز، برخی از تولیدکنندگان اقدام به طراحی و تولید لباس‌های پاییزه می‌کنند. در این میان، با مشکلاتی روبه‌رو هستند. معصومه ناجی تولیدکننده محصولات حجاب و فعال پیشکسوت این حوزه از استقبال افراد بی‌حجاب از طراحی‌های پوشیده خود گفت.

این تولیدکننده در صحبت‌هایش از تلاشی که طرح‌های مورد استقبال غیرمحجبه‌ها هم باشد. او معتقد است که حتی برخی افراد غیرمحجبه نیز تمایل دارند اندام‌شان پیدا نباشد و برای آن دسته هم مدل‌های شیک و مناسب طراحی می‌کند.

سحر تلقانی دیگر تولیدکننده پوشاک در گفت‌وگویی به ایجاد اتاق فکر تخصصی در طرح‌هایش اشاره کرد که ماه‌ها زمان صرف بررسی ترندها، انتخاب پارچه، الگوسازی و جزئیات فنی می‌کنند. سپس نمونه‌دوزی و بررسی‌های کیفی انجام می‌شود تا محصولی که به مرحله تولید می‌رسد، هم از نظر زیبایی و هم از نظر استانداردهای پوشش و کاربرد، در سطح مطلوب باشد. به همین دلیل هر بخش از مجموعه، از طراحی تا دوخت نهایی، در هماهنگی کامل فعالیت می‌کند تا خروجی کار دقیقاً با نیاز و سلیقه مشتریان همخوانی داشته باشد.

یکی دیگر از تولیدکنندگان به نام فاطمه منصوری طراح حجاب اسلامی معتقد است که محصولات تک‌دوز پاییزی برگرفته از هنر نگارگری، فاخر بوده اما مناسب استفاده عمومی نیستند؛ همین اختلاف فرهنگی موجود در جامعه مانع از عام‌تر شدن طرح‌هایم می‌شود.

منصوری نزدیک به ۲۲ سال است که در این حوزه فعالیت می‌کند و برای تولید انبوه با چالش‌های جدی مالی مانند مالیات سنگین و هزینه‌های جانبی مواجه است، به همین دلیل بخش تولید و فروش این حوزه را تعطیل کرد.

از مهاجرت بازی‌سازان تا تولید بازی‌های مقاومت

مهاجرت بازی‌سازان یکی از مشکلاتی است که در صنعت بازی‌های ویدئویی شاهد هستیم و تاکنون آمار دقیقی از این موضوع منتشر نشده است. امین شهیدی بازی‌ساز و مدیر یکی از شرکت‌های بازی‌سازی است، مطرح کرد که از سال ۹۶ تاکنون، ۱۲ نفر از شرکت ما مهاجرت کرده‌اند که یکی از مشکلات اصلی که با آن مواجه هستیم، عدم اتصال مؤثر به جهان است. این مسئله به موارد مختلفی نظیر مباحث اقتصادی، فناوری و حتی پدیده‌هایی چون فیلترینگ و تحریم برمی‌گردد.

او یکی از دلایل نبود آمار رسمی از مهاجرت بازی‌سازان به نهادهای حاکمیتی مرتبط با صنعت ویدئوگیم دانست که آنها توجه جدی به جمع‌آوری و تحلیل داده‌های آماری در این حوزه نداشتند.

همچنین حسن مهدی‌اصل بازی‌ساز و مدیر یکی از شرکت‌های بازی‌سازی در گفت‌گویی خبر داد که از سال ۸۶ تاکنون هر سال تعدادی از نیروهای‌مان مهاجرت کرده‌اند. او مطرح کرد که یکی از مشکلاتی که باعث می‌شود آمار دقیقی از مهاجرت بازی‌سازان در صنعت بازی نداشته باشیم، این است که بیشتر این مهاجرت‌ها به‌صورت غیرسیستماتیک و همراه با احساس ناراحتی صورت می‌گیرد.

آزاده بیات کارشناس صنعت اسباب‌بازی که هم‌اکنون مدیر موزه اسباب بازی است در گفت‌وگویی دیگر مطرح کرد که بازآفرینی بازی‌های بومی ارزشمند است، اما لازم است که این محصولات رنگ‌وبوی دنیای امروز کودکان را بگیرند و ارتباط مؤثری با آن‌ها برقرار کنند.

او معتقد است برای پیشرفت واقعی در این حوزه، نیاز به جریان‌های ترویجی وجود دارد که بتوانند به تقویت صنعت اسباب‌بازی کمک کنند. وقتی ما همچنان درگیر بازتولید و کپی از محصولات موجود در بازارهای جهانی هستیم، نمی‌توان انتظار خلق آثار بومی و منحصربه‌فردی داشت.

از عدم وجود یک اقتصاد پایدار در کشور تا کاهش تولید بازی‌های مقاومت

تولید بازی‌های مقاومت به دلیل گران بودن همراه با مشکلات و چالش‌های بزرگی است که برخی از تولیدکنندگان به دلیل عدم بازگشت سرمایه به دنبال ساخت چنین بازی‌هایی نمی‌روند.

مهدی جعفری‌جوزانی مدیرعامل مجموعه کارخانه صنایع سرگرمی مهوا در گفت‌وگویی مطرح کرد که نبود بازگشت سرمایه یا گردش مالی مناسب باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران با احتیاط به این زمینه وارد شوند و تنها روی پروژه‌هایی که احتمال بازگشت سرمایه بیشتری دارند، تمرکز کنند. این امر موجب کاهش روی آوردن به تولید بازی‌های مرتبط با مقاومت شده است.

البته او معتقد است که اگر دخالت‌های نهادهای نظامی به جزئیات فنی و گیم‌پلی بازی‌ها کشیده شود، ممکن است محصول نهایی به یک اثر سفارشی تبدیل شود که جنبه سرگرمی و توجه بازار را از دست بدهد. این رویکرد قطعاً نمی‌تواند نتایجی مناسب برای انتقال پیام مقاومت یا سایر مفاهیم داشته باشد. بنابراین، ارائه مشاوره تخصصی باید محدود و هدفمند باشد تا کیفیت و استقلال هنری و صنعتی بازی حفظ شود.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب داستانی‌بنیسی تولیدکننده بازی‌های دفاع مقدس با تأیید صحبت‌های جعفری‌جوزانی گفت که عدم وجود یک اقتصاد پایدار موجب می‌شود تولیدکنندگان بیشتر به سمت بازی‌هایی بروند که احتمال بازگشت سرمایه بیشتر است و متأسفانه برخی بازی‌های زرد هستند.

او معتقد است که در چنین شرایطی، کسانی که مسئله اقتصادی برای‌شان بسیار اهمیت دارد، معمولاً به سمت ساخت بازی‌هایی می‌روند که احتمال موفقیت اقتصادی بیشتری دارند. اینجاست که مشکلات اصلی آغاز می‌شوند.

مصطفی کیوانیان تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای معتقد است که سرمایه‌گذاری در حوزه فیلم گاهی حتی به سوددهی نمی‌رسد، اما در زمینه بازی‌های رایانه‌ای، به‌ویژه با کیفیت مناسب، پتانسیل سوددهی بالاست.

او در گفت‌وگویی مطرح کرد که هزینه بالای تولید بازی‌های مقاومت و چرخه زمانی طولانی باعث شده سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها، چه در حوزه دولتی و چه در حوزه خصوصی، به‌شدت کاهش یابد. حتی جشنواره‌ها و رویدادهای مرتبط نیز نتوانسته‌اند به جذب سرمایه برای تولید بازی‌های با کیفیت بالا کمک چندانی کنند. سبک مقاومت، ظرفیت بسیار خوبی برای تبدیل شدن به ژانری موفق دارد، اما بالا بودن هزینه‌ها باعث شده توجه به آن کمتر شود.

و صادق جبلی تولیدکننده دیگر حوزه بازی‌های حوزه دفاع مقدس که اخیرا بازی شاهین؛ وعده صادق را تولید کرده است، در گفت‌وگویی مطرح کرد که سرمایه‌گذار دولتی یا حاکمیتی، عامل سفارشی‌سازی بازی دفاع مقدس نیست، بلکه این موضوع به رویکرد مدیر فرهنگی و تعریف نقش‌ها وابسته است.

او در این گفت‌وگو پیشنهاد داد که سرمایه‌گذاری در حوزه تولید بازی‌های مقاومت افزایش یابد و به تیم‌های جوان که دارای ایده‌های نوآورانه هستند و ذهنی خلاق دارند، اعتماد شود.