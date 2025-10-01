کارکنان بازنشسته تبلیغات اسلامی بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تجلیل از کارکنان بازنشسته با حضور حجت‌الاسلام محمد قادری مدیرکل، حجت‌الاسلام حسن صادق زاده سرپرست معاونت فرهنگی، پژوهشی و آموزشی، ایمان رنجبر معاون اداری مالی اداره کل تبلیغات اسلامی و جمعی از کارکنان بازنشسته مجموعه تبلیغات اسلامی استان در اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در این مراسم از خدمات ارزنده کارکنان مجموعه به حوزه فرهنگ و معارف اسلامی تجلیل کرد.

در پایان این مراسم با اهداء لوح سپاس از حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی، محسن قائدی، ابراهیم دشتکار، امینه موسویان نژاد، خدیجه گرشاسبی، و خانواده مرحوم کریم بارونی تجلیل به عمل آمد و مقرر شد در سایر شهرستان‌ها هم از کارکنان بازنشسته ادارات تبلیغات اسلامی استان تقدیر شود.