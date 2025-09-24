رزمندگان دوران دفاع مقدس در تبلیغات اسلامی بوشهر تقدیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تجلیل از رزمندگان دوران دفاع مقدس همزمان با هفته دفاع مقدس، با حضور حجت‌الاسلام محمد قادری مدیرکل، ایمان رنجبر معاون اداری مالی اداره کل تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام حسین شیخی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر و کارکنان مجموعه تبلیغات اسلامی استان در حسینیه مکتب حاج قاسم اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، به تشریح ابعاد مختلف معانی کلمه‌ی جهاد پرداخت و گفت: جهاد در معنای اصلی به معنی این است که شخص در مقابله با دشمن کاری انجام بدهد یعنی بشناسد که دشمنش چه کاری می‌کند و مؤمن مجاهد با سلاح و زبان خود در مقابله با دشمن مجاهدت کند.

حجت‌الاسلام محمد قادری شناخت، رصد، پایش و ارزیابی دشمن را نیاز ضروری جامعه امروز عنوان کرد و افزود: وظیفه مؤمن در شرایط امروز این است که با شناخت دشمن به انجام وظیفه‌ی خویش قیام کند.

وی با بیان اینکه ۱۰ کارمند تبلیغات اسلامی بوشهر از رزمندگان دوران دفاع مقدس هستند اضافه کرد: علاوه بر مجاهدان دفاع مقدس هشت ساله کسانی که با مجاهدت‌های علمی و نظامی به حرف ولی زمان عمل کردند و حتی به مقام شهادت رسیدند، که مایه افتخار هستند.

در پایان این مراسم با اهداء لوح سپاس از حجت‌الاسلام نعمت‌الله عطیمی فرد، رزمنده دوران دفاع مقدس اداره کل تجلیل به عمل آمد و مقرر شد در سایر شهرستان‌ها هم از کارکنان رزمنده ادارت تبلیغات اسلامی استان تقدیر شود.