  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۹

رئیس هیئت ورزشی دانش‌آموزی استان هرمزگان انتخاب شد

رئیس هیئت ورزشی دانش‌آموزی استان هرمزگان انتخاب شد

بندرعباس-مجمع انتخاباتی هیئت ورزشی دانش‌آموزی استان هرمزگان با حضور مدیرکل ورزش و جوانان و مسئولان آموزش و پرورش این استان برگزار و فرامرز بهمن‌زاده به عنوان رئیس این هیأت انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت ورزشی دانش‌آموزی استان هرمزگان عصر چهارشنبه به ریاست مظفر مهری خادمی‌نسب، مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان، و با حضور منوچهر ضیایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان، روز گذشته در سالن اجتماعات کانون غدیر بندرعباس برگزار شد.

در این مجمع، فرامرز بهمن‌زاده با کسب ۲۷ رای از مجموع ۳۰ رای ماخوذه به مدت چهار سال آینده به عنوان رئیس هیئت ورزشی دانش‌آموزی استان هرمزگان انتخاب شد.

همچنین در ادامه این مجمع، سمیرا نصیرایی به عنوان نایب رئیس، سید تقی موسوی به عنوان خزانه‌دار و علیرضا احترامی، محسن دستوری و مهرداد صادقی نیز به عنوان اعضای هیأت رئیسه هیئت ورزشی دانش‌آموزی استان هرمزگان معرفی شدند.

کد خبر 6608453

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها