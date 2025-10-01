به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت ورزشی دانشآموزی استان هرمزگان عصر چهارشنبه به ریاست مظفر مهری خادمینسب، مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان، و با حضور منوچهر ضیایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان، روز گذشته در سالن اجتماعات کانون غدیر بندرعباس برگزار شد.
در این مجمع، فرامرز بهمنزاده با کسب ۲۷ رای از مجموع ۳۰ رای ماخوذه به مدت چهار سال آینده به عنوان رئیس هیئت ورزشی دانشآموزی استان هرمزگان انتخاب شد.
همچنین در ادامه این مجمع، سمیرا نصیرایی به عنوان نایب رئیس، سید تقی موسوی به عنوان خزانهدار و علیرضا احترامی، محسن دستوری و مهرداد صادقی نیز به عنوان اعضای هیأت رئیسه هیئت ورزشی دانشآموزی استان هرمزگان معرفی شدند.
