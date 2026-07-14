به گزارش خبرگزاری مهر، فهیمه روشن از اجرای طرحی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری کرمانشاه در ایام اربعین خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت بزرگ پیاده‌روی اربعین برای معرفی جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی استان تدوین شده و می‌تواند کرمانشاه را بیش از گذشته به عنوان دروازه تاریخ ایران به زائران معرفی کند.

وی افزود: بر اساس این طرح، چهار موکب بزرگ و پرتردد در مسیر اصلی زائران به ایستگاه‌های تخصصی فرهنگی و گردشگری تجهیز خواهند شد تا در کنار ارائه خدمات به زائران، زمینه آشنایی آنان با ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری استان نیز فراهم شود.

معاون گردشگری استان کرمانشاه با بیان اینکه در این موکب‌ها از تجهیزات فرهنگی و رسانه‌ای استفاده خواهد شد، تصریح کرد: ویدئووال‌های بزرگ برای نمایش مستمر جاذبه‌های شاخص استان از جمله مجموعه جهانی بیستون، طاق‌بستان و معبد آناهیتا نصب می‌شود تا زائران در زمان استراحت و پذیرایی با پیشینه تاریخی کرمانشاه آشنا شوند.

روشن ادامه داد: همچنین بسته‌های محتوایی دیجیتال و راهنمای سفر از طریق کدهای QR در اختیار زائران قرار خواهد گرفت تا بتوانند پس از پایان سفر نیز اطلاعات مربوط به جاذبه‌های گردشگری استان را در اختیار داشته باشند و برای سفرهای آینده از آن استفاده کنند.

وی یکی دیگر از بخش‌های این طرح را آموزش خادمان و غرفه‌داران موکب‌ها عنوان کرد و گفت: دوره‌های آموزشی با محوریت روایت‌گری، معرفی آثار تاریخی، فن بیان و اصول میزبانی حرفه‌ای برای عوامل اجرایی برگزار می‌شود تا آنان به عنوان سفیران افتخاری گردشگری، ظرفیت‌های کرمانشاه را به زائران معرفی کنند.

معاون گردشگری استان کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد اجرای این برنامه، ضمن ماندگار کردن نام کرمانشاه در ذهن زائران، زمینه رونق گردشگری، افزایش سفرهای بعدی به استان و تقویت اقتصاد و فرهنگ منطقه را فراهم کند.