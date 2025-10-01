شهدا چراغ راه ملت در مسیر عزت و ایمان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عمومهدی بعداظهر چهارشنبه در ششمین آیین تجلیل از پیشکسوتان و فعالان عرصه جهاد و مقاومت استان مرکزی اظهار کرد: چهره‌های نورانی شهیدان، احساس آشنایی دیرینه با آنان را در دل‌ها زنده می‌کند و یاد این دلیرمردان همواره مایه آرامش، معنویت و انس با ارزش‌های الهی در محافل و مجالس است.

وی با بیان اینکه دفاع مقدس، نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است، افزود: تبریک گفتن به مناسبت هفته دفاع مقدس از دو منظر اهمیت دارد؛ نخست آنکه این دفاع ماهیتی الهی و مقدس داشت، چراکه در راه پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌های دینی، رهبری و مرجعیت، احکام الهی، میهن و ناموس ملت ایران شکل گرفت و دوم آنکه ملت ایران در این نبرد نابرابر با تمام توان ایستادگی کرد و به پیروزی رسید.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با اشاره به ابعاد بین‌المللی جنگ تحمیلی تصریح کرد: اگرچه این جنگ تلخی‌ها و خسارت‌های فراوانی به همراه داشت، اما براساس سند رسمی قطعنامه ۵۹۸، جامعه جهانی اذعان کرد که جمهوری اسلامی ایران در این جنگ سرافراز و پیروز بوده و رژیم بعث عراق به عنوان آغازگر جنگ معرفی شد.

سردار عمومهدی ادامه داد: این پیروزی بزرگ، نتیجه حضور آحاد ملت در کنار نیروهای مسلح، بسیج مردمی و پشتیبانی یکپارچه مردم از رزمندگان دوران دفاع مقدس بود؛ ملتی که با ایمان، ایثار و وحدت، در برابر دشمن تا دندان مسلح ایستاد و عزت و اقتدار را برای ایران اسلامی به ارمغان آورد.

وی بیان کرد: اکنون نیز راه شهدا، چراغ مسیر انقلاب است و زنده نگه داشتن یاد و نام آنان، تضمین‌کننده تداوم ارزش‌های اسلامی و انقلابی در جامعه خواهد بود.

