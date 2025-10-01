  1. ورزش
  2. توپ و تور
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۲

پایان هفته اول لیگ برتر هندبال با پیروزی خانگی سپاهان

پایان هفته اول لیگ برتر هندبال با پیروزی خانگی سپاهان

با پیروزی سپاهان برابر نفت و گاز گچساران هفته نخست لیگ برتر هندبال مردان کشور به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در آخرین دیدار هفته نخست سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های ایران از ساعت ۱۶ امروز (چهارشنبه) به مصاف نفت و گاز گچساران رفت و در پایان به پیروزی دست یافت.

مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر هندبال در این دیدار در سالن ۲۵ آبان اصفهان با ترکیب جدید خود مقابل نفت و گازی‌ها عملکرد خوبی از خود نشان داد و در هر دو نیمه به برتری رسید و در پایان برتری خود را با نتیجه ۱۹ - ۲۶ به ثبت رساند.

روز گذشته نیز در آغاز هفته نخست چهار دیدار برگزار شد که طی آن پرواز هوانیروز، نیروی زمینی سبزوار، سایپا و صنعت مس کرمان مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند. هفته دوم سی و هشتم دوره لیگ برتر هندبال مردان ۱۵ مهر برگزار می‌شود.

کد خبر 6608574

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها