پایان هفته اول لیگ برتر هندبال با پیروزی خانگی سپاهان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در آخرین دیدار هفته نخست سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های ایران از ساعت ۱۶ امروز (چهارشنبه) به مصاف نفت و گاز گچساران رفت و در پایان به پیروزی دست یافت.

مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر هندبال در این دیدار در سالن ۲۵ آبان اصفهان با ترکیب جدید خود مقابل نفت و گازی‌ها عملکرد خوبی از خود نشان داد و در هر دو نیمه به برتری رسید و در پایان برتری خود را با نتیجه ۱۹ - ۲۶ به ثبت رساند.

روز گذشته نیز در آغاز هفته نخست چهار دیدار برگزار شد که طی آن پرواز هوانیروز، نیروی زمینی سبزوار، سایپا و صنعت مس کرمان مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند. هفته دوم سی و هشتم دوره لیگ برتر هندبال مردان ۱۵ مهر برگزار می‌شود.