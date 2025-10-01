به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که یک پهپاد شلیک شده از یمن به سمت سرزمین های اشغالی را رهگیری کرده است.

ارتش اشغالگر همچنین ادعا کرد که این پهپاد قبل از ورود به سرزمین های اشغالی سرنگون شده است.

نیروهای مسلح یمن بامداد امروز اعلام کرد که یک کشتی ناقض قوانین مربوط به ممنوعیت سفر به سرزمین های اشغالی را در خلیج عدن با موشک کروز هدف قرار داده است.

سخنگوی نیروهای مسلح تأکید کرد که عملیات ضدصهیونیستی تا توقف تجاوز و لغو محاصره علیه نوار غزه ادامه خواهد یافت.