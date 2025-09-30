  1. بین الملل
۹ مهر ۱۴۰۴، ۲:۵۰

یمن شرکت‌های نفتی بزرگ آمریکا را تهدید به حمله کرد

انصارالله یمن، آمریکا را تهدید کرد که شرکت های بزرگ نفتی این کشور را هدف قرار خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، خبرگزاری رویترز گزارش داد که بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، مرکز «هماهنگی عملیات انسانی» مستقر در صنعا که نقش واسطه میان نیروهای انصارالله و شرکت‌های حمل‌ونقل تجاری را بر عهده دارد، اعلام کرده است که ۱۳ شرکت آمریکایی، ۹ فرد و دو کشتی در فهرست تحریم‌های این مرکز قرار دارند.

این مرکز تأکید کرده که «براساس اصل مقابله» با این نهادها رفتار خواهد شد و در نتیجه در معرض تهدید مستقیم قرار می‌گیرند.

براساس این گزارش، در فهرست یادشده همچنین نام شرکت‌های «کونوکو فیلیپس» و «دایموند اس شیپینگ» به چشم می‌خورد.

انصارالله از سال ۲۰۲۳ حملات خود علیه کشتی‌های مرتبط با رژیم اسرائیل در دریای سرخ را افزایش داد و اعلام کرد که این اقدامات را در راستای «حمایت از فلسطینیان» در جنگ غزه انجام می دهد.

در تازه‌ترین تحول، این گروه طی هفته جاری یک کشتی هلندی را در خلیج عدن هدف قرار داد که در جریان آن ۲ تن از خدمه این کشتی زخمی و بخشی از کشتی دچار آتش سوزی شد.

کد خبر 6607600

