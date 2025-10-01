به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا رستگار بعد از ظهر چهارشنبه در کارگاه آموزشی «تبیین خط مشی‌های اجرای صحیح مأموریت‌ها و شرح وظایف یگان» که در حاشیه همایش ملی رؤسای ادارات شهرستان‌ها و فرماندهان یگان حفاظت محیط‌زیست کشور در قم برگزار شد، با اشاره به اهداف این نشست اظهار داشت: این کارگاه فرصتی برای تبیین مأموریت‌ها، آموزش و بررسی راهکارهای تأمین امنیت در اجرای وظایف سازمانی است.

وی با بیان اینکه آموزش مستمر از مهم‌ترین اقدامات یگان حفاظت به شمار می‌رود، گفت: نباید آموزش‌ها صرفاً به دوره‌های بدو خدمت محدود شود، بلکه لازم است در تمام استان‌ها به‌طور منظم فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست کشور تخصصی و میدانی به‌ویژه در حوزه تیراندازی و آشنایی با سلاح برگزار شود.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی عملیاتی خاطرنشان کرد: کارکنان یگان باید در هر شرایطی آماده باشند، چرا که این مجموعه خط مقدم دفاع از سرمایه‌های طبیعی کشور است.

سردار رستگار با اشاره به لزوم آماده‌باش تجهیزات یگان، خواستار اختصاص یک روز در هفته به‌عنوان «روز نگهداری» شد و بیان کرد: در این روز تمامی خودروها، سلاح‌ها، مهمات و تجهیزات پاسگاه‌ها باید بررسی و سرویس شوند. همچنین با توجه به نزدیک شدن فصل زمستان، ناوگان و امکانات باید به‌طور ویژه بازبینی شوند تا مشکلی در مأموریت‌ها پیش نیاید.

وی با اشاره به اهمیت تسلیحات یگان حفاظت گفت: یگان بدون سلاح هویت ندارد؛ به همین دلیل طرح ساماندهی سلاح به‌صورت پایلوت در استان‌ها آغاز شده است. بر اساس این طرح، سلاح‌ها در پاسگاه‌ها به‌طور متمرکز نگهداری و استفاده از آن‌ها به‌صورت شیفت‌بندی و چرخشی میان نیروها انجام می‌شود. این اقدام ضمن ارتقای نظم و مسئولیت‌پذیری، مشکلات ناشی از حمل شخصی سلاح را کاهش خواهد داد.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست کشور ادامه داد: شمارش ماهیانه سلاح و مهمات باید دقیق انجام شده و در دفاتر ویژه ثبت شود و فرماندهان استانی در بازدیدهای خود بر این موضوع نظارت جدی داشته باشند.

وی با اشاره به شهدای والامقام محیط‌زیست گفت: تاکنون ۱۵۳ نفر از محیط‌بانان در مسیر حفاظت از طبیعت به شهادت رسیده‌اند و یکی از دغدغه‌های اصلی ما پیگیری وضعیت حقوقی این عزیزان و خانواده‌های آنان است.

سردار رستگار با بیان ظرفیت‌های ساختاری یگان افزود: در حال حاضر حدود ۳۸۰۰ نفر در یگان حفاظت مشغول فعالیت هستند، در حالی که چارت مصوب ظرفیت ۷۰۰۰ نیرو را پیش‌بینی کرده است. کمبود نیرو یکی از چالش‌های جدی یگان است که باید با جذب تدریجی و برنامه‌ریزی دقیق برطرف شود.

وی در پایان خطاب به فرماندهان استانی تأکید کرد: دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های تشکیلاتی باید همواره در دسترس باشد و مانند «رساله عملیه» در همه تصمیم‌ها و اقدامات مورد استفاده قرار گیرد.