ضرورت استفاده از هوش مصنوعی در گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از فعالان گردشگری و پیشکسوتان این حوزه امروز در تالار کوشک باغ هنر برگزار شد.

در این برنامه ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پدیده گردشگری برای همه کشورها غرورآفرین است. گردشگری در صنعت و دنیا نقش بنیادی دارد. بخشی از توسعه اقتصادی با بهره وری اتفاق می افتد. ۳۵ درصد از این سهم به بهره وری برمی‌گردد. اگر از اقتصاد صحبت میکنیم باید از گردشگری هم بهره ببریم.

وی به نقش فناوری در گردشگری اشاره کرد و گفت: چند روز پیش به استان خراسان جنوبی رفتم. در برخی از شهرستانهای استان خراسان جنوبی گردشگر از اروپا دارند ولی این ظرفیت ها به درستی شناخته نشده است.

هاشمی گفت: انسانها سلایق مختلف دارند کسی ممکن است زیست بوم کویری یا جلگه ای یا دریایی را بپسندد. اینجاست که هوش مصنوعی می تواند علایق ما را بشناسند و متناسب با آن محتوای قابل ارائه بدهد. استان‌های کشور را متناسب با نیاز ما ارائه دهد. در حوزه گردشگری و پزشکی هم همین طور است‌. نمی‌توان انتظار داشت که افراد واکنش های یکسانی داشته باشند.

وی افزود: هوش مصنوعی تولید محتوا را ساده کرده است زمانی تلاش می شد که تیمی برای محتوا داشته باشیم الان می‌توان سناریو داشت و با مولدهای هوش مصنوعی تصاویری خلق کرد که به شدت جذابیت داشته باشد اتفاقاً ظرفیت غنی ما به گونه ای است که می‌توان از این ظرفیت استفاده کنیم.

در این مراسم از فعالان گردشگری در بخش خصوصی و دولتی تقدیر به عمل آمد و یک اپلیکیشن در حوزه گردشگری نیز رونمایی شد.