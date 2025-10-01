به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ترحیم و بزرگداشت همسر مرجع عالیقدر جهان تشیع، آیت‌الله‌العظمی سید علی سیستانی، شامگاه چهارشنبه در شهر مقدس قم و از سوی دفتر وی برگزار شد.

در این آیین که جمعی از شخصیت‌های برجسته حوزه‌های علمیه، مسئولان کشوری و لشکری، علما و طلاب، و همچنین اقشار مختلف مردم حضور پرشوری داشتند، یاد و خاطره همسر آن مرجع تقلید گرامی داشته شد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در این مراسم، ضمن عرض تسلیت، همراه با دیگر حاضران به مقام همسر آیت‌الله سیستانی ادای احترام کرد.

گفتنی است این مراسم با با قرائت قرآن کریم، ذکر مصیبت و بیان سخنرانی توسط آیت الله نظری منفرد همراه بود.