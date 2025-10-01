به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی چهارشنبه شب در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان ضمن خوشامدگویی، با اشاره به اهمیت موضوع مدیریت بحران در حفظ ایمنی و پایداری خدماترسانی به مردم، بر لزوم حفظ هوشیاری کامل نیروها تأکید کرد.
فرماندار تنگستان ضمن تاکید بر مرمت زیرساختهای آسیبدیده، گفت: ترمیم مسیرهای ارتباطی اصلی و فرعی که در اثر آبگرفتگی یا فرسایش دچار اختلال شدهاند، باید در اولویت قرار گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان، اقدامات مربوط به تقویت سیلبندها، کانالهای هدایت آبهای سطحی و پاکسازی دهانههای آبروها باید به صورت مستمر دنبال شود.
فرماندار تنگستان بر ضرورت آمادگی نیروها و ماشین آلات ادارات تأکید کرد و افزود: آمادگی صرفاً به معنای وجود تجهیزات نیست، بلکه به معنای توانایی بهکارگیری مؤثر و سریع آنها در لحظه وقوع حادثه است.
سلیمانی با اشاره به خطرات آتشسوزیهای احتمالی در محیطهای بسته مانند مدارس و ادارات، بر بازنگری جامع پروتکلهای ایمنی و اطفاء حریق تأکید کرد.
