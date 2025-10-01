  1. استانها
  2. بوشهر
۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۷

فرماندار تنگستان:مدیریت بحران در پایداری خدمات‌رسانی به مردم ضروری است

فرماندار تنگستان:مدیریت بحران در پایداری خدمات‌رسانی به مردم ضروری است

بوشهر-فرماندار تنگستان براهمیت موضوع مدیریت بحران در حفظ ایمنی و پایداری خدمات‌رسانی به مردم شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی چهارشنبه شب در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان ضمن خوشامدگویی، با اشاره به اهمیت موضوع مدیریت بحران در حفظ ایمنی و پایداری خدمات‌رسانی به مردم، بر لزوم حفظ هوشیاری کامل نیروها تأکید کرد.

فرماندار تنگستان ضمن تاکید بر مرمت زیرساخت‌های آسیب‌دیده، گفت: ترمیم مسیرهای ارتباطی اصلی و فرعی که در اثر آب‌گرفتگی یا فرسایش دچار اختلال شده‌اند، باید در اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان، اقدامات مربوط به تقویت سیل‌بندها، کانال‌های هدایت آب‌های سطحی و پاک‌سازی دهانه‌های آب‌روها باید به صورت مستمر دنبال شود.

فرماندار تنگستان بر ضرورت آمادگی نیروها و ماشین آلات ادارات تأکید کرد و افزود: آمادگی صرفاً به معنای وجود تجهیزات نیست، بلکه به معنای توانایی به‌کارگیری مؤثر و سریع آن‌ها در لحظه وقوع حادثه است.

سلیمانی با اشاره به خطرات آتش‌سوزی‌های احتمالی در محیط‌های بسته مانند مدارس و ادارات، بر بازنگری جامع پروتکل‌های ایمنی و اطفاء حریق تأکید کرد.

کد خبر 6608724

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها