جلیلوند: نهاد گزینش با رویکردی نوین و شفاف اعتماد عمومی را جلب کند

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب جلیلوند شامگاه چهارشنبه در گردهمایی گزینشگران استانها بر لزوم بازتعریف فرآیند گزینش با معیارهای بهروز و ارتقای جایگاه نهاد گزینش تأکید کرد و خواستار شفافسازی و تقویت اعتماد مردم نسبت به این نهاد شد.
وی در این نشست به اهمیت نیروی انسانی در فرآیند گزینش اشاره کرد و تأکید نمود که نهاد گزینش باید از شیوههای سنتی فاصله گرفته و با استفاده از معیارهای علمی و مدرن، نسل جدید را ارزیابی کند.
جلیلوند در این باره گفت: نهاد گزینش باید از نگاه سنتی خارج شده و با معیارهای روز، نسل جدید را ارزیابی کنیم.
وی اصلاح نظام اداری و بازنگری در ضوابط گزینش را ضروری دانست و افزود: ویژگیهای ممتاز اخلاقی، صداقت فردی و تکریم اربابرجوع باید در ارزیابی داوطلبان مورد توجه ویژه قرار گیرد.
دبیر هیأت عالی گزینش کشور همچنین بیان کرد: فردی که گزینش میکنیم را باید مانند فرزند خود ببینیم و مراقب همه جوانب شخصیتی او باشیم.
وی با انتقاد از تصویر نادرستی که گاه از نهاد گزینش در افکار عمومی ترسیم میشود، اظهار داشت: گزینش باید به اتاق شیشهای تبدیل شود. حق مردم است که بدانند و ما باید با کار رسانهای گسترده، چهره واقعی گزینش را به جامعه نشان دهیم.
جلیلوند هشدار داد: نباید با تصمیمات اشتباه، مردم را نسبت به نظام بدبین کنیم. دلایل باید مستند و منطقی باشد و تنگنظری و تندخویی در گزینش، موجب نخبهگریزی خواهد شد.
نظر شما