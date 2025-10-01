https://mehrnews.com/x39bym ۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۰:۰۱ کد خبر 6608842 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۰:۰۱ آیین تجلیل از جانبازان ۷۰ درصد استان مرکزی اراک- در این ویدئو آیین تجلیل از جانبازان بالای ۷۰ درصد استان مرکزی را ملاحظه می کنید. دریافت 27 MB کد خبر 6608842 کپی شد مطالب مرتبط ایثار و شهادت؛ میراثی ماندگار برای نسلهای آینده ضرورت حمایت از برنامههای فرهنگی مرتبط با دفاع مقدس دفاع مقدس؛ فراتر از مرزها و رویارویی با ائتلاف جهانی برچسبها جانبازان و ایثارگران دوران دفاع مقدس شهرداری اراک
