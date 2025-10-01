  1. استانها
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۰:۰۱

آیین تجلیل از جانبازان ۷۰ درصد استان مرکزی

اراک- در این ویدئو آیین تجلیل از جانبازان بالای ۷۰ درصد استان مرکزی را ملاحظه می کنید.

