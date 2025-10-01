به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی چهارشنبه شب در همایش تجلیل از جانبازان ۷۰ درصد که در محل پارک بانوان اراک برگزار شد، با تاکید بر جایگاه والای ایثارگران اظهار کرد: جانبازان و رزمندگان دوران دفاع مقدس در راه پاسداری از آرمان‌های الهی و صیانت از کیان ایران اسلامی و مرزهای کشور، از مال، جان و آسایش خود گذشتند و امروز حضور آنان در جامعه مایه عزت، افتخار و برکت است.

شهردار اراک تصریح کرد: جامعه اسلامی قدردان رشادت‌ها و ازخودگذشتگی‌های این قهرمانان است و نسل‌های آینده نیز همواره یاد و خاطره جانفشانی‌های آنان را گرامی خواهند داشت زیرا ایثارگری جانبازان میراثی ماندگار است که نه تنها در تاریخ ایران بلکه در وجدان جمعی ملت نیز ثبت و ضبط شده است.

وی گفت: برگزاری آیین‌های تجلیل از جانبازان و این گونه مراسم ها در واقع اقدامی نمادین و فرصتی برای یادآوری فداکاری‌ها و بازخوانی ارزش‌های دفاع مقدس است، اما حقیقت آن است که رشادت‌ها و ایثارگری‌های آنان با هیچ تقدیر و مراسمی قابل جبران نیست.

محمودی با اشاره به اینکه ایثار و شهادت ستون‌های اصلی استحکام نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، گفت: ملت ایران هیچ‌گاه قهرمانی‌های ایثارگران را از یاد نخواهد برد و این فرهنگ باید به‌عنوان یک سرمایه معنوی در جامعه زنده نگه داشته شود.

وی تصریح کرد: ضروری است فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های جدید به‌ویژه در شرایط حساس و پرچالش کنونی منتقل شود، چراکه دشمنان تلاش دارند با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی، باورها و ارزش‌های نسل جوان را نشانه بگیرند.

شهردار اراک افزود: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که خاطرات، روایت‌ها و تجربیات جانبازان و رزمندگان در قالب‌های مختلف هنری، فرهنگی و آموزشی به جوانان عرضه شود تا پیوند میان نسل‌ها حفظ و تقویت شود.

محمودی ادامه داد: جانبازان نماد پایداری و مقاومت ملت ایران هستند و ایثارگری آنان همچون سرمایه‌ای ماندگار برای انقلاب اسلامی باقی خواهد ماند و فداکاری‌های این قشر هیچ‌گاه از حافظه تاریخی ملت ایران پاک نمی‌شود و همواره الهام‌بخش حرکت‌های اجتماعی، فرهنگی در جامعه خواهد بود.