۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۴

ایثار و شهادت؛ میراثی ماندگار برای نسل‌های آینده

اراک- شهردار اراک با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت گفت: باید یاد و خاطره جانفشانی‌های رزمندگان و جانبازان را زنده نگه‌داریم تا این سرمایه‌های معنوی، میراث ماندگار نسل آتی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی چهارشنبه شب در همایش تجلیل از جانبازان ۷۰ درصد که در محل پارک بانوان اراک برگزار شد، با تاکید بر جایگاه والای ایثارگران اظهار کرد: جانبازان و رزمندگان دوران دفاع مقدس در راه پاسداری از آرمان‌های الهی و صیانت از کیان ایران اسلامی و مرزهای کشور، از مال، جان و آسایش خود گذشتند و امروز حضور آنان در جامعه مایه عزت، افتخار و برکت است.

شهردار اراک تصریح کرد: جامعه اسلامی قدردان رشادت‌ها و ازخودگذشتگی‌های این قهرمانان است و نسل‌های آینده نیز همواره یاد و خاطره جانفشانی‌های آنان را گرامی خواهند داشت زیرا ایثارگری جانبازان میراثی ماندگار است که نه تنها در تاریخ ایران بلکه در وجدان جمعی ملت نیز ثبت و ضبط شده است.

وی گفت: برگزاری آیین‌های تجلیل از جانبازان و این گونه مراسم ها در واقع اقدامی نمادین و فرصتی برای یادآوری فداکاری‌ها و بازخوانی ارزش‌های دفاع مقدس است، اما حقیقت آن است که رشادت‌ها و ایثارگری‌های آنان با هیچ تقدیر و مراسمی قابل جبران نیست.

محمودی با اشاره به اینکه ایثار و شهادت ستون‌های اصلی استحکام نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، گفت: ملت ایران هیچ‌گاه قهرمانی‌های ایثارگران را از یاد نخواهد برد و این فرهنگ باید به‌عنوان یک سرمایه معنوی در جامعه زنده نگه داشته شود.

وی تصریح کرد: ضروری است فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های جدید به‌ویژه در شرایط حساس و پرچالش کنونی منتقل شود، چراکه دشمنان تلاش دارند با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی، باورها و ارزش‌های نسل جوان را نشانه بگیرند.

شهردار اراک افزود: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که خاطرات، روایت‌ها و تجربیات جانبازان و رزمندگان در قالب‌های مختلف هنری، فرهنگی و آموزشی به جوانان عرضه شود تا پیوند میان نسل‌ها حفظ و تقویت شود.

محمودی ادامه داد: جانبازان نماد پایداری و مقاومت ملت ایران هستند و ایثارگری آنان همچون سرمایه‌ای ماندگار برای انقلاب اسلامی باقی خواهد ماند و فداکاری‌های این قشر هیچ‌گاه از حافظه تاریخی ملت ایران پاک نمی‌شود و همواره الهام‌بخش حرکت‌های اجتماعی، فرهنگی در جامعه خواهد بود.

