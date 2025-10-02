  1. استانها
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲

دستگیری عاملان چاقوکشی و شرارت در کردکوی

کردکوی-فرمانده انتظامی کردکوی از دستگیری عاملان چاقوکشی و شرارت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدفرزبود اظهار کرد: درپی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع و درگیری منجر به چاقوکشی در یکی از محلات کردکوی، شناسایی و دستگیری متهمین در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ شهرستان با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و بررسی های میدانی موفق شدند سه متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی طی عملیاتی غافلگیرانه آنان را دستگیر کنند.

فرزبود ادامه داد: متهمان در تحقیقات اولیه پلیس علت و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی اعلام کرد.

فرمانده انتظامی کردکوی با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضایی خاطر نشان کرد: پلیس همواره با افرادی که بخواهند به هر طریقی اقدام به قدرت نمایی و مختل کردن نظم و امنیت عمومی مردم کنند، مقتدرانه و در چهارچوب قانون برخورد خواهدکرد.

