سردار سلمانی: سرقت ها در ایلام ۱۸ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال سلمانی ظهر چهارشنبه به همراه جمعی از معاونان خود در دیدار با نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه ایلام ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات، دستاوردها و اولویت‌های انتظامی استان در حوزه‌های مختلف از جمله اربعین حسینی، معیشت کارکنان، مقابله با سرقت و اراذل و اوباش، مردم‌داری و هوشمندسازی پلیس ارائه کرد.

فرمانده انتظامی استان ایلام در این دیدار با اشاره به تقدیم بیش از ۳ هزار شهید استان ایلام و ۱۵۱ شهید انتظامی در راه تأمین امنیت، گفت: شهدای عزیز و خانواده‌های آنان مایه عزت و افتخار ما هستند و امروز امنیت و اقتدار نظام اسلامی مرهون ایثارگری آنان است.

وی در ادامه به تشریح اقدامات انتظامی استان در مأموریت اربعین پرداخت و افزود: در مأموریت اربعین امسال با بهره‌گیری از ظرفیت هوشمندسازی، دیپلماسی انتظامی و مرزبانی، شاهد شرایط مطلوبی در حوزه امنیت و خدمات‌رسانی به زائران بودیم.

فرمانده انتظامی استان، معیشت کارکنان را از دغدغه‌های مهم فراجا دانست و تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته تاکنون ۴۱۸ واحد منزل سازمانی در سطح استان در حال احداث است که بخشی از آن‌ها به‌زودی در هفته انتظامی به بهره‌برداری می‌رسد.

سردار جمال سلمانی همچنین مقابله با اراذل و اوباش، تیراندازی‌ها و سرقت را از اولویت‌های مأموریتی پلیس عنوان کرد و گفت: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و در این حوزه با همکاری دستگاه قضائی اقدامات مقتدرانه و مؤثری انجام گرفته است.

این مقام ارشد انتظامی استان با اشاره به اینکه در شش‌ماهه نخست امسال، سرقت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد کاهش یافته است، گفت: خوشبختانه با تلاش همکارانم ۶۸ درصد سرقت‌ها نیز کشف شده است.

وی با اشاره به اجرای مستمر طرح ارتقاء آرامش و امنیت شهری، برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر و معتادان متجاهر را از مطالبات جدی مردم دانست و اضافه کرد: در این زمینه طرح‌ها به طور مستمر در حال اجراست و شاهد نتایج خوبی در راستای ارتقاء احساس امنیت در سطح استان بوده ایم.

سردار سلمانی در پایان با بیان اینکه احترام و تکریم شهروندان توسط پلیس از اصول اساسی پلیس است، تصریح کرد: بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته، استان ایلام در شاخص احساس امنیت و رضایتمندی مردم از پلیس رتبه نخست کشور را کسب کرده است که این موفقیت مرهون همکاری مردم شریف و متدین استان با پلیس است.