وعده وزیر میراث برای تخصیص فوری اعتبار به موزه بزرگ باستان‌شناسی یاسوج

یاسوج-وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اختصاص اعتبار به موزه باستان‌شناسی یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صالحی امیری صبح پنجشنبه در جریان بازدید از موزه باستان‌شناسی شهر یاسوج با اشاره به جایگاه ویژه این موزه به عنوان موزه منطقه‌ای، اظهار کرد: موزه بزرگ یاسوج گنجینه‌ای بی‌نظیر در نمایش عظمت فرهنگ و تمدن کهن این استان است.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه در آینده نزدیک با تخصیص اعتبار لازم، روند تکمیل این موزه شتاب خواهد گرفت، افزود: آنچه در حال حاضر از اولویت برخوردار است، انتقال فوری و تدریجی اشیای بسیار باارزش و گران‌قدر موجود در استان به این موزه می‌باشد.

وی با تأکید بر نقش آموزشی و هویتی موزه، بیان کرد: هدف ما این است که گردشگران داخلی و خارجی و همچنین دانش‌آموزان، دانشجویان و جوانان با بازدید از این موزه، به عمق تمدن باشکوه و جغرافیای غنی این سرزمین پی برده و احساس غرور و افتخار کنند.

صالحی امیری در ادامه با اشاره به قابلیت‌های توسعه موزه، افزود: علاوه بر نمایش آثار تاریخی و تمدنی، ایجاد بخش مردم‌شناسی برای معرفی آداب و رسوم، سنن، پوشاک، خوراک، موسیقی و هنر اصیل این استان در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به وجود سالن‌های متعدد و جذاب در این موزه، ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک شاهد بهره‌برداری کامل از این ظرفیت عظیم در سطح شهرستان و استان خواهیم بود.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اعلام یک خبر مهم، اضافه کرد: بلافاصله پس از بازگشت، اعتبارات درخواستی این موزه را تخصیص خواهیم داد.

