کشف بیش از ۷ فقره سرقت قاپزنی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مافی فرمانده انتظامی شهرستان ری اظهارداشت: با افزایش سرقت قاپ زنی در هفته های اخیر در محله شهرری و وصول پرونده به پلیس آگاهی رسیدگی به موضوع و دستگیری سارق با سارقان در دستور کار کارآگاهان زبده پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود با تلاش شبانه روزی و انجام اقدامات اطلاعاتی سرانجام در ۹ مهرماه امسال مخفیگاه متهم را در شهرستان ری شناسایی کردند و پس از انجام هماهنگی های لازم با مراجع قضائی روز گذشته تیم های عملیات پلیس آگاهی به محل اعزام شدند.

این مقام انتظامی گفت: ماموران آن پلیس پس از حضور در محل طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه متهم را دستگیر در بازرسی از مخفیگاه وی چهار دستگاه تلفن همراه هوشمند مسروقه کشف که به همراه متهم به مقر پلیس منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت در تحقیقات انجام شده متهم ۲۶ ساله سابقه دار به بیش از هفت فقره قاپ زنی در محدوده شهرری اعتراف کرده و تا کنون پنج شاکی متهم را مورد شناسایی قرار داده اند؛ متهم نیز درسیر مراحل قانونی به دادسرای شهرری اعزام و سپس روانه زندان شد.