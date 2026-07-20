به گزارش خبرگزاری مهر، سهیل برخورداری در خصوص اعزام تیم ملی به جام جهانی هانگژو اظهار داشت: فدراسیون بعد از برگزاری اردوهای متعدد در کشور و اردوی برون مرزی در عمان، عازم جام جهانی شد. این مسابقات مهم‌ترین رقابت اخیر در رشته تیراندازی است و می‌توانیم نکات مهمی را در خصوص تیم در این مسابقات ارزیابی کنیم.

وی در ادامه افزود: جام جهانی با توجه به حضور رقبای آسیایی و سطح بالایی که دارد، قبل از بازی‌های آسیایی در ناگویا می‌تواند کمک زیادی به کادر فنی و مربیان در ارزیابی وضعیت تیم داشته باشد.

سرپرست فدراسیون تیراندازی با تشریح برنامه‌های پیش‌روی تیم ملی تاکید کرد: بعد از پایان جام جهانی، یک اردوی مشترک با کشور چین در پکن خواهیم داشت. با توجه به اینکه چین در رنکینگ یک جهانی قرار دارد این اردو می‌تواند تاثیر زیادی در آمادگی تیم داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی تیراندازی از ۳۱ تیر ماه تا ۶ مرداد ماه در هانگژوی چین برگزار می شود. هادی غره باقی، پوریا نوروزیان، امیر محمد نکونام، نجمه خدمتی، شرمینه چهل امیرانی و فاطمه امینی در رشته تفنگ، وحید گل خندان، جواد فروغی، رسول عفتی، هانیه رستمیان، سامیه یاسی و زینب طوماری در رشته تپانچه، محمد بیرانوند و مرضیه پرورش نیا در رشته تراپ و امیر محمد دادگر و سعیده فتحی در رشته اسکیت نفرات اعزامی یه جام جهانی هانگژو هستند.