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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

پس از مهران برخورداری؛

حذف دو تکواندوکار ایران از رقابت‌های بین المللی کره‌جنوبی

حذف دو تکواندوکار ایران از رقابت‌های بین المللی کره‌جنوبی

در ادامه مسابقات بین المللی کره جنوبی دو عضو دیگر تیم مردان کشورمان با شکست برابر حریفان خود از دور رقابت ها کنار رفتند. 

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت های امروز که به مسابقات بخش مردان اختصاص دارد، متین رضایی در وزن ۶۸- کیلوگرم ابتدا «میرامبکلوف» از قزاقستان را شکست داد و سپس «الکساندر ماساتو» از استرالیا را نیز از پیش برداشت. رضایی دور سوم برابر «یوشای لینگ» تکواندوکار عنوان دار چینی را در دو راند صاحب برتری شد، اما در مرحله یک چهارم مقابل «برکای ارر» پدیده جدید ترکیه که مدال طلای گرندپری رم را در اختیار دارد دو راند متوالی باخت و از جدول کنار رفت.

در وزن ۸۰- کیلوگرم که مهران برخوردای حذف شده بود، امیررضا صادقیان هم بعد از برتری مقابل «سرانکوویچ» از استرالیا، در پیکار با «جونگ سانگ» از کره جنوبی ۲ بر یک باخت و از جدول خارج شد.

در رقابت های امروز ابوالفضل زندی و امیرسینا بختیاری با برتری مقابل رقبای خود به مرحله نیمه نهایی صعود کردند و آرین سلیمی، مهدی جام موسایی، یاسین ولیزاده و محمدحسین یزدانی در جدول به کار خود ادامه می دهند.

کد مطلب 6893415

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