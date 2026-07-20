رگبار، رعد و برق و تندباد موقت در ارتفاعات هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد از ناپایداری جوی و دریایی در برخی مناطق استان خبر داد و گفت: امروز دوشنبه ۲۹ تیر آسمان هرمزگان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، اما در ساعات بعدازظهر، در ارتفاعات استان به‌ویژه شهرستان بشاگرد، رشد ابر، رگبار پراکنده باران، رعد و برق، گاهی تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

حمزه‌نژاد افزود: در برخی نقاط مرکزی استان نیز افزایش باد، گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به شرایط جوی و دریایی استان، توصیه کرد: با توجه به افزایش بادهای جنوب‌غربی روی دریا، شهروندان از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: دریا در ساعت‌های صبح نسبتا آرام خواهد بود، اما بعدازظهر، به‌ویژه در محدوده تنگه هرمز، متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

حمزه‌نژاد تاکید کرد: رفت‌وآمد شناورها، به‌خصوص شناورهای سبک و صیادی، باید با احتیاط انجام شود.

وی افزود: این شرایط جوی و دریایی روز سه‌شنبه ۳۰ تیر، نیز در استان تداوم خواهد داشت.

وی گفت: از نظر دمایی نیز تا اواسط هفته جاری، کاهش رطوبت نسبی هوا در طول روز و افزایش یک تا سه درجه‌ای دمای بیشینه، به‌ویژه در سواحل و مناطق شرقی استان، مورد انتظار است.