ناصحی: تغذیه از موضوعات اساسی در سلامت جسم و روان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی ناصحی رئیس کنگره تغذیه بالینی درطب کودکان، در مراسم افتتاحیه کنگره که روز چهارشنبه برگزار شد، اظهار کرد: این کنگره نخستین رویداد بین‌المللی است که با همکاری سایر کشورها برگزار می‌شود و همکاری‌های علمی فرامرزی فرصتی ارزشمند برای ارتقای سلامت کودکان و تبادل تجربه‌های جهانی است.

وی با تأکید بر اهمیت تغذیه مناسب در دوران کودکی افزود: یکی از موضوعات اساسی در سلامت جسم و روان، تغذیه است؛ به ویژه در سنین زیر پنج سالگی که رشد و تکامل کودکان به شدت وابسته به تغذیه سالم است.

به گفته ناصحی، آمار سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که هم‌اکنون ده‌ها میلیون نفر در جهان با سوءتغذیه و همزمان ده‌ها میلیون نفر دیگر با چاقی مواجه هستند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران تصریح کرد: این مسائل باید در محافل علمی مورد بررسی قرار گیرد تا ایده‌های نوینی برای حل چالش‌ها شکل گیرد و در کنار آن، سیاست‌گذاری‌های ملی و قانون‌گذاری صحیح نیز برای تأمین غذای سالم در جامعه ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: یک پزشک یا متخصص به تنهایی قادر به حل مشکلات تغذیه‌ای نیست؛ دولت، خانواده‌ها، جامعه علمی و رسانه‌ها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوانیم شرایطی امیدوارکننده برای آینده سلامت کودکان رقم بزنیم.

پژمان روحانی دبیر علمی کنگره نیز در حاشیه نخستین کنگره تغذیه بالینی در طب کودکان که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: کنگره امسال، اولین کنگره تغذیه بالینی در طب کودکان است. اهمیت برگزاری آن از این جهت است که موضوع تغذیه کودکان، چه در جهان و چه در کشور ما، کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. به‌ویژه در زمان بیماری، مسئله تغذیه کودکان معمولاً فراموش می‌شود. به همین دلیل احساس کردیم لازم است اقدامی جدی در سطح ملی و حتی بین‌المللی انجام شود تا جایگاه فعلی خودمان را بررسی کنیم و برای آینده برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین محورهای این کنگره، موضوع سوءتغذیه است، بیان کرد: سوءتغذیه در کودکان در انواع بیماری‌ها به شکل‌های مختلف بروز می‌کند. خوشبختانه در کشور ما طی سال‌های گذشته خانه‌های بهداشت متعددی در شهرها و روستاها ایجاد شده امروز دستورالعمل‌های مدونی وجود دارد و همکاران ما آموزش دیده‌اند تا از مراحل اولیه، اختلالات رشد و سوءتغذیه کودکان را شناسایی کنند. در مراکز بهداشت، وزن و قد کودکان ثبت و روی نمودار رشد بررسی می‌شود و وضعیت سوءتغذیه شناسایی می‌شود. این اقدامات در سطح جامعه بسیار مؤثر بوده است. اما مشکل اصلی زمانی بروز می‌کند که کودک وارد مرحله درمان و بستری در بیمارستان می‌شود؛ جایی که سوءتغذیه بیمارستانی ممکن است اتفاق بیافتد.

این فوق تخصص گوارش کودکان گفت: چند سال است که در وزارت بهداشت دستورالعمل شناسایی و ارزیابی سوءتغذیه کودکان تدوین شده و اکنون اجرا می‌شود. در این برنامه‌ها، هدف ما آموزش کارشناسان تغذیه است تا بتوانند وضعیت تغذیه‌ای کودک را دقیق ارزیابی کنند، آسیب‌ها را بشناسند و از عوارض پس از بیماری در پی بستری جلوگیری کنند.