به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین تفاهمنامه که بین شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس و سایر نهادهای مرتبط منعقد شد، مربوط به «فاز دوم خط انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی» و «احداث واحد سوم و چهارم نمکزدایی» است.
حجم سرمایهگذاری این پروژه عظیم، ۱۳۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است و انتظار میرود با اجرای آن، تامین آب پایدار در مناطق مرکزی کشور تقویت شود.
در همین حال، دومین تفاهمنامه نیز با سرمایهگذاری ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در بخش نفت و گاز به امضا رسید؛ این پروژه شامل احداث و راهاندازی منیفولد و بلندینگ، احداث خطوط انتقال نفتی و همچنین توسعه سکوهای تخلیه و بارگیری ریلی و جادهای است که میتواند نقش مهمی در بهبود زیرساختهای حملونقل و انتقال نفت ایفا کند.
این تفاهم نامههای سرمایهگذاری، گامی مهم در جهت تقویت اقتصاد ملی و افزایش بهرهوری منابع حیاتی کشور است و با اجرای این پروژهها، زیرساختهای کلیدی در بخش آب و انرژی بهبود قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
