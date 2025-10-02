  1. استانها
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۴

تفاهم‌نامه‌های ۱۴۳ هزار میلیارد تومانی در بخش آب و نفت هرمزگان امضا شد

بندرعباس- دو تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری کلان به ارزش بیش از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان در حوزه‌های آب و نفت به‌منظور توسعه زیرساخت‌های حیاتی کشور با حضور رئیس‌جمهور، امضا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین تفاهم‌نامه که بین شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس و سایر نهادهای مرتبط منعقد شد، مربوط به «فاز دوم خط انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی» و «احداث واحد سوم و چهارم نمک‌زدایی» است.

حجم سرمایه‌گذاری این پروژه عظیم، ۱۳۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است و انتظار می‌رود با اجرای آن، تامین آب پایدار در مناطق مرکزی کشور تقویت شود.

در همین حال، دومین تفاهم‌نامه نیز با سرمایه‌گذاری ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در بخش نفت و گاز به امضا رسید؛ این پروژه شامل احداث و راه‌اندازی منیفولد و بلندینگ، احداث خطوط انتقال نفتی و همچنین توسعه سکوهای تخلیه و بارگیری ریلی و جاده‌ای است که می‌تواند نقش مهمی در بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انتقال نفت ایفا کند.

این تفاهم نامه‌های سرمایه‌گذاری‌، گامی مهم در جهت تقویت اقتصاد ملی و افزایش بهره‌وری منابع حیاتی کشور است و با اجرای این پروژه‌ها، زیرساخت‌های کلیدی در بخش آب و انرژی بهبود قابل توجهی پیدا خواهد کرد.

