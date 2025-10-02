بازخوانی اندیشه رنه گنون و هم عصران او در احیای خمیره ازلی

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین نشست پیش همایش «رنه گنون و احیاء خمیره ازلی»، اینبار با موضوع «رنه گنون و معاصران او» دوشنبه ۲۱ مهرماه برگزار خواهد شد.

در این نشست بابک عالیخانی استاد فلسفه در موضوع «رنه گنون و آنَندَه کومارَسوامی» زینب‌السادات ابطحی نویسنده و مترجم در موضوع «رنه گنون و هانری کربن» و اسماعیل رادپور پژوهشگر موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در موضوع رنه گنون در کالبد اسلام: روایت شیخ عبدالحلیم محمود سخنرانی خواهد کرد.



این مراسم به صورت حضوری روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۳:۰۰ در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به نشانی خیابان نوفل‌لوشاتو، خیابان آراکلیان برگزار می شود. همچنین علاقه مندان می توانند این نشست را به صورت غیر حضوری و از طریق لینک https://www.irip.ac.ir/u/15b دنبال کنند.‌

لازم به ذکر است همایش بین‌المللی همایش «رنه گنون و احیاء خمیرۀ ازلی» در تاریخ ۲۸ و ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ توسط گروه ادیان و عرفان مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار خواهد شد. کمیته علمی همایش از علاقه‌مندان و پژوهشگران دعوت می‌کند که آثار پژوهشی خود را در قالب مقاله کامل تا تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.