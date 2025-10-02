قالیباف: دولت باید برای ساخت مسکن زمین به مردم واگذار کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پنجشنبه ۱۰ مهرماه در جریان حضور خود در شهر قم با حضور در دفتر آیتالله مکارم شیرازی ضمن قدردانی از فرصت فراهمشده برای انجام این دیدار، با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت گفت: قانون برنامه هفتم نسبت به سایر برنامهها نقص کمتری دارد و عملیاتیتر است و در سال جاری که فرصت ۲۰ ساله اجرای سند چشمانداز نیز به پایان رسیده، برنامه هفتم پیشرفت تنها سند مورد توافق دولت و مجلس است.
قالیباف اضافه کرد: در روزهای اخیر گزارش عملکرد دولت در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه ارائه شده و این موضوع با جدیت از سوی مجلس پیگیری میشود.
وی با تأکید بر اینکه در مجلس دوازدهم، تنقیح قوانین که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است را نیز در دستور کار قرار دادهایم، تصریح کرد: در گذشته این موضوع به کُندی پیش میرفت، اما در این دوره با استفاده از نیروی انسانی و فناوریهای نوین به تنقیح قوانین پرداختهایم و در حال حاضر حاصل ۱۱۷ سال قانوننویسی کشور در سامانه «قانونیار» در دسترس مردم و نمایندگان آنها قرار دارد که مقدمه کار تنقیح قوانین است و کاهش تورم قوانین و حذف قانون های منسوخ شده و کهنه است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تأمین کالاهای اساسی و لزوم توجه به معیشت مردم، عنوان کرد: در حال حاضر ۳۵ درصد از ارز و منابعی که به تأمین کالاهای اساسی اختصاص داده میشود هدر میرود، لذا باید با ارائه کالابرگ الکترونیک به گونهای عمل کنیم که هزینه ای که مردم برای تهیه ۲ هزار کالری مورد نیاز روزانه در طول سال پرداخت می کنند، ثابت باشد و مابهالتفاوت قیمت را دولت پرداخت کند.
وی همچنین با تأکید بر اینکه در حوزه مسکن رویکرد روشن این است که دولت باید به جای تصدی گری، تولی گری را دنبال کند، گفت: براساس قانون دولت باید زمین را که براساس تفاوت شرایط مناطق بین ۴۵ تا ۶۰ درصد از هزینه خانه را به خود اختصاص میدهد، تأمین کند و در اختیار مردم قرار دهد و امیدواریم دولت در این راه گامهای اساسی بردارد.
رئیس قوه قانونگذاری کشور با اشاره به اینکه در دوران جنگ ۱۲ روزه مردم با هر فکر و عقیدهای برای حفظ ایران حول ولایت جمع شدند، گفت: این خواست خدا و معجزه الهی بود و وظیفه ما در قبال این مردم بیشتر شده و اکنون هسته سخت نظام ۹۰ میلیون نفر هستند و امیدواریم آنها را حفظ کنیم.
