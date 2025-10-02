مهرداد خزایی: قاچاق چوب خط قرمز منابع طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد خزاییپول بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه فرمانداری تنکابن، افزود: موفقیت غرب مازندران در مدیریت بحران، بهویژه در مهار آتشسوزیهای جنگلی، حاصل حضور بهموقع نیروهای یگان حفاظت و همراهی مردم بوده است.
وی با قدردانی از حمایت ستاد بحران استان، فرمانداری تنکابن و نهادهای امنیتی و نظامی ادامه داد: یکی از مهمترین رویکردهای ما، آموزش مستمر دهیاران، بخشداران، تشکلهای مردمنهاد و جوامع محلی است تا فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی در لایههای مختلف جامعه نهادینه شود.
خزاییپول با اشاره به نقش رسانهها و فضای مجازی در کاهش تخلفات منابع طبیعی تأکید کرد: اطلاعرسانی مؤثر و آگاهیبخشی عمومی میتواند مسیر حفاظت از جنگلهای هیرکانی را هموارتر کند.
لزوم مشارکت همگانی برای صیانت از جنگلهای هیرکانی
در ادامه جلسه، شکوهی فرماندار ویژه شهرستان تنکابن نیز بر لزوم مشارکت همگانی در صیانت از جنگلهای هیرکانی تأکید کرد و گفت: این جنگلها میراث طبیعی جهانی و سرمایه ملی هستند که متأسفانه با تهدیداتی چون قاچاق چوب مواجهاند. برخورد با این پدیده تنها بر عهده منابع طبیعی نیست، بلکه تمامی دستگاههای اجرایی، قضایی و انتظامی باید حضوری جدی و اثربخش داشته باشند.
وی تجهیز یگانهای حفاظتی، بازنگری در قوانین مرتبط با جرائم منابع طبیعی و افزایش بازدارندگی را از جمله نیازهای اساسی در این مسیر دانست و اظهار داشت: حفاظت از منابع طبیعی یک مسئولیت ملی است و تنها از مسیر همافزایی و هماهنگی همهجانبه میتوان از این سرمایه گرانبها برای نسلهای آینده صیانت کرد.
