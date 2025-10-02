  1. استانها
ایمن‌سازی روستاهای استان سمنان با دوربین‌های هوشمند

سمنان-فرمانده انتظامی استان سمنان از اجرای طرح نصب دوربین‌های هوشمند در ورودی روستاهای استان خبر داد وگفت: این اقدام با هدف پیشگیری از وقوع جرایم مختلف و افزایش ضریب امنیتی در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی ظهر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه طرح نصب دوربین های هوشمند در ورودی و خروجی روستاهای استان سمنان در دستور کار است، ابراز داشت: هدف عمده طرح ایجاد امنیت است.

وی با بیان اینکه این دوربین ها می‌توانند خودرو مجرمان را شناسایی و به نزدیکترین پاسگاه اعلام کند، افزود: با این اعلام ماموران در محل حضور یافته و متهمان را دستگیر می کنند.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه اجرای دقیق طرح همکاری همه بخش ها را می طلبد، ابراز داشت: فرمانداران، بخشداران، دهیاری ها، شوراهای شهر و روستا و شورای اسلامی شهر باید در این طرح مشارکت کنند.

حسینی با بیان اینکه تمامی این دوربین ها به پاسگاه ها و کلانتری‌ها وصل هستند، تصریح کرد: تصاویر لازم از این دوربین های نظارتی و پایشی به پاسگاه ها و کلانتری ها ارسال می شود.

وی افزود: رویکرد این طرح پیشگیری از وقوع انواع جرم و ارتقا ضریب ایمنی در روستاها و مناطق دور از دسترس شهری است.

