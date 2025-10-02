به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی ظهر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه طرح نصب دوربین های هوشمند در ورودی و خروجی روستاهای استان سمنان در دستور کار است، ابراز داشت: هدف عمده طرح ایجاد امنیت است.

وی با بیان اینکه این دوربین ها می‌توانند خودرو مجرمان را شناسایی و به نزدیکترین پاسگاه اعلام کند، افزود: با این اعلام ماموران در محل حضور یافته و متهمان را دستگیر می کنند.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه اجرای دقیق طرح همکاری همه بخش ها را می طلبد، ابراز داشت: فرمانداران، بخشداران، دهیاری ها، شوراهای شهر و روستا و شورای اسلامی شهر باید در این طرح مشارکت کنند.

حسینی با بیان اینکه تمامی این دوربین ها به پاسگاه ها و کلانتری‌ها وصل هستند، تصریح کرد: تصاویر لازم از این دوربین های نظارتی و پایشی به پاسگاه ها و کلانتری ها ارسال می شود.

وی افزود: رویکرد این طرح پیشگیری از وقوع انواع جرم و ارتقا ضریب ایمنی در روستاها و مناطق دور از دسترس شهری است.