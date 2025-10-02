زارع: گردشگری در لاهیجان مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان زارع ظهر پنجشنبه در نخستین پارلمان شهری نوجوانان کشور گفت: شهر زیبای لاهیجان پایتخت ابریشم، چای، برنج و شهر گردشگری است و تلاش های زیبای برای پیشرفت و ترقی آن انجام می‌شود.

زارع به برخی از کاستی های موجود در لاهیجان اشاره کرد و گفت: به مقوله گردشگری کمتر توجه شده و ما این همه ظرفیت های عظیم وجود دارد ولی توجه ای کمتر شده است.

وی در ادامه گفت: ما در حوزه فعالیت های زیرساختی شهرستان های لاهیجان و سیاهکل در رتبه ۴۶ کشوری هستیم و در تلاش هستیم که این روند تسریع شود.

زارع به لزوم حضور وزرا در استان و مشاهده میدانی ظرفیت ها و مشکلات مختلف گفت: بنده بعنوان رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان به همه وزرا نامه زدم که در استان حضور پیدا کنند و مشکلات را از نزدیک مشاهده کنند که در ۴ ماه گذشته ۴ وزیر به استان گیلان آمدند.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در پایان به برخی از فعالیت های مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: کار های زیادی در این سالها صورت گرفته که پنهان مانده، مانند تالاب حاجی آباد یا کلنگی زده شده برای پل عاقلیه، بحث های زیرساختی یا ظاهر شهری که با همراهی انجام شده است.