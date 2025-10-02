به گزارش خبرنگار مهر، رضا زنده دل ظهر پنجشنبه در نخستین پارلمان شهری نوجوانان کشور اظهار کرد: ما در شهر ها معتقدیم که مدیریت شهری زمانی در پروژه‌ های حوزه‌ های مختلف موفق خواهد بود که مشارکت و همراهی مردم بخش های مختلف داشته باشد و تا زمانی که این مشارکت نباشد ما به اهداف خود دست پیدا نخواهیم کرد.

زنده دل با اشاره ماجرای پسماند که معضل اصلی شهر های شمالی است، گفت: ما برای حل این مشکل به سراغ جامعه هدف مدارس ابتدایی رفتیم که رویداد فرزند ایران قهرمان زمین را با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اجرا کردیم که امروز به عنوان یک الگو در سراسر کشور مطرح است و قراره که در سراسر کشور اجرایی بشود.

وی در ادامه با لزوم اهمیت به جامعه نوجوانان، گفت: امروز به سراغ جامعه رفتیم که ۲۰ درصد از جامعه امروز را تشکیل می‌دهند و روحیه پرسشگری و دغدغه‌ های خاص خودشان رو دارند که میتوانه در عرصه های مدیریتی کمک حال مدیریت شهری باشند.

زنده دل ادامه داد: ما در این دوره از پارلمان شهری اعتقاد داریم که امروز فاصله ای بین بزرگسالان و نوجوانان اتفاق افتاده که اونها فکر می‌کنند که صحبت‌ هایشان و نظراتشان شنیده نمی‌شود و گفتگو فعالانه بین نسل‌ها و بیان دغدغه ها می‌تواند جامعه را پویاتر کند.

شهردار لاهیجان در ادامه به برخی از اهداف پارلمان شهری نوجوانان اشاره کرد و گفت: همفکری در مسائل شهری، تمرین مسئولیت پذیری، قانون مداری و دموکراسی از اهداف این پارلمان است که در کنار اینها دغدغه افراد را در مدیریت شهری استفاده خواهیم کرد.

وی به فرایند این مسیر اشاره داشت و گفت: ما کارگاه‌ های آموزشی برای مدیران، معلمین و دست‌اندرکاران حوزه آموزش خواهیم داشت و این افراد با داوری افرادی را انتخاب می‌کنند که این دوستان کنار هم بشینند و گفتگو کنند و ما جلسات ماهیانه با این عزیزان خواهیم داشت.

زنده دل در پایان به تفاوت های شورای دانش آموزی و این پارلمان اشاره کرد و گفت: شورای دانش آموزی رقابتی است اما اینجا به معنای واقعی مشارکته و ما رقابتی نداریم و همه افراد به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تمامی مفاهیم شهری مشارکت خواهند داشت.