به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از پوستر هفتمین جشنواره بینالمللی «ههلپهرکی» ظهر پنجشنبه با حضور علیاصغر دریایی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، جمعی از هنرمندان برجسته حوزه موسیقی و رقص آیینی، و اصحاب رسانه، روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه در شهرستان بانه برگزار شد.
این مراسم بهعنوان پیشدرآمدی بر برگزاری یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی شمالغرب کشور، در فضایی صمیمی و با اجرای برنامههای آیینی برگزار شد و از پوستر رسمی جشنواره که نمادی از هویت فرهنگی و اصالت موسیقی و رقص کردی است، رونمایی به عمل آمد.
جشنواره بینالمللی ههلپهرکی با هدف پاسداشت میراث ناملموس کردی، معرفی ظرفیتهای فرهنگی اقوام و نیز تقویت دیپلماسی فرهنگی از طریق هنرهای آیینی، در سالهای گذشته مورد استقبال گروههای هنری داخلی و خارجی قرار گرفته و امسال در هفتمین دوره خود، میزبان هنرمندانی از کشورهای مختلف خواهد بود.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، این رویداد با مشارکت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، استانداری و دیگر نهادهای فرهنگی در آبانماه سال جاری در بانه برگزار میشود.
